В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве, сообщают украинские ТСН, «РБК-Украина» и «Суспільне».
В ночь на 28 сентября военная администрация региона сообщила о воздушной тревоге в Броварском, Обуховском и Фастовском районах, позже воздушная тревога была объявлена по всей территории Киевской области.
О воздушной тревоге в столице Украины также сообщил в телеграм-канале глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
В ночь на 19 сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Соломенском районе Киева. По словам Ткаченко, удар пришелся на проезжую часть Шевченковского района и повредил троллейбусную сеть.
Военная администрация региона сообщила о воздушной тревоге в Броварском, Бориспольском, Обуховском, Фастовском, Белоцерковском и Бучанском районах.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
