Военная операция на Украине
0

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

Взрывы прогремели в Киеве, сообщают украинские ТСН, «РБК-Украина» и «Суспільне».

В ночь на 28 сентября военная администрация региона сообщила о воздушной тревоге в Броварском, Обуховском и Фастовском районах, позже воздушная тревога была объявлена по всей территории Киевской области.

О воздушной тревоге в столице Украины также сообщил в телеграм-канале глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Одессе прозвучали взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В ночь на 19 сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Соломенском районе Киева. По словам Ткаченко, удар пришелся на проезжую часть Шевченковского района и повредил троллейбусную сеть.

Военная администрация региона сообщила о воздушной тревоге в Броварском, Бориспольском, Обуховском, Фастовском, Белоцерковском и Бучанском районах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку Политика, 03:05
В трех аэропортах России ввели временные ограничения на полеты Политика, 02:54
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы Политика, 02:43
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Бундесвер провел крупнейшие со времен холодной войны учения в Гамбурге Политика, 02:26
Эрдоган и Трамп на встрече обсудили совместные шаги по Украине Политика, 02:21
Посольство опровергло информацию об аресте россиянина в Кении Политика, 01:40
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
НАТО усилит наблюдение в Балтийском море из-за дронов над Данией Политика, 01:30
Над Пензенской областью ввели план «Ковер» Политика, 01:20
Британского политика задержали в Лондоне по подозрению в терроризме Политика, 01:01
Ученые оценили шансы на столкновение астероида 2024 YR4 с Луной и Землей Общество, 00:58
Минобороны отчиталось о 17 уничтоженных за час дронах Политика, 00:12
Три человека пострадали при атаке дронов на предприятие в Шебекино Политика, 00:06
Почему россиян могут не допустить на Паралимпиаду вопреки решению МПК Спорт, 00:00