Ученые оценили шансы на столкновение астероида 2024 YR4 с Луной и Землей
Столкновение 60-метрового астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году не ожидается, однако сохраняется небольшая вероятность его падения на Луну, заявили опрошенные РБК ученые в области космонавтики.
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмант пояснил, что изначально вероятность падения астероида на Землю оценивалась в 5%, что считалось серьезным показателем, однако позднее расчеты были уточнены.
«В 2032 году он не попадет, а промахнется», — отметил ученый.
По его словам, сейчас обсуждаются различные варианты действий в случае подтверждения угрозы для лунной инфраструктуры, включая использование космических аппаратов для изменения траектории объекта.
Популяризатор космонавтики и автор блога «Открытый космос Зеленого кота» Виталий Егоров подчеркнул, что угрозы для жителей Земли нет, но возможное столкновение с Луной может привести к образованию облака космического мусора.
Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров назвал вероятность серьезных последствий крайне низкой.
«Астероид 2024 YR4 не столкнется с Землей. Вероятность столкновения с Луной в декабре 2032 года тоже очень мала», — подчеркнул ученый.
По его словам, даже в случае падения астероида на Луну последствия будут ограниченными, а сценарий применения ядерного заряда для уничтожения объекта он назвал малореалистичным.
Гончаров также сослался на фильм Ларса фон Триера «Меланхолия», повествующего о столкновении Земли с планетой Меланхолия.
«Земля это зло. Не нужно о ней горевать. Никто не станет о ней сожалеть», — заключил он.
Ранее группа ученых с участием специалистов NASA рассмотрела возможность уничтожения астероида 2024 YR4 с помощью ядерного заряда. По их расчетам, обнаруженный в 2024 году 60-метровый объект с вероятностью около 4% может столкнуться с Луной в декабре 2032 года.
Рассматриваются два варианта действий: коррекция траектории с минимальным смещением орбиты и применение ядерного заряда мощностью одна мегатонна.
Окончательное решение планируется принять после уточнения параметров астероида во время его сближения с Землей в 2028 году.
