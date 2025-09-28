 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Ученые оценили шансы на столкновение астероида 2024 YR4 с Луной и Землей

Столкновение 60-метрового астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году не ожидается, однако сохраняется небольшая вероятность его падения на Луну, заявили опрошенные РБК ученые в области космонавтики.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмант пояснил, что изначально вероятность падения астероида на Землю оценивалась в 5%, что считалось серьезным показателем, однако позднее расчеты были уточнены.

«В 2032 году он не попадет, а промахнется», — отметил ученый.

По его словам, сейчас обсуждаются различные варианты действий в случае подтверждения угрозы для лунной инфраструктуры, включая использование космических аппаратов для изменения траектории объекта.

Популяризатор космонавтики и автор блога «Открытый космос Зеленого кота» Виталий Егоров подчеркнул, что угрозы для жителей Земли нет, но возможное столкновение с Луной может привести к образованию облака космического мусора.

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров назвал вероятность серьезных последствий крайне низкой.

«Астероид 2024 YR4 не столкнется с Землей. Вероятность столкновения с Луной в декабре 2032 года тоже очень мала», — подчеркнул ученый.

По его словам, даже в случае падения астероида на Луну последствия будут ограниченными, а сценарий применения ядерного заряда для уничтожения объекта он назвал малореалистичным.

Гончаров также сослался на фильм Ларса фон Триера «Меланхолия», повествующего о столкновении Земли с планетой Меланхолия.

«Земля это зло. Не нужно о ней горевать. Никто не станет о ней сожалеть», — заключил он.

Самый опасный в 2025 году астероид успешно разминулся с Землей
Общество
Фото:NASA / Zuma / Global Look Press

Ранее группа ученых с участием специалистов NASA рассмотрела возможность уничтожения астероида 2024 YR4 с помощью ядерного заряда. По их расчетам, обнаруженный в 2024 году 60-метровый объект с вероятностью около 4% может столкнуться с Луной в декабре 2032 года.

Рассматриваются два варианта действий: коррекция траектории с минимальным смещением орбиты и применение ядерного заряда мощностью одна мегатонна.

Окончательное решение планируется принять после уточнения параметров астероида во время его сближения с Землей в 2028 году.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина, Анастасия Серова Анастасия Серова
астероид Луна столкновение ученые
Материалы по теме
Ученые в США задумались о нанесении ядерного удара по астероиду
Общество
Мимо Земли пролетел астероид диаметром 2 м
Общество
Ученые рассказали о последствиях столкновения астероида 2024 YR4 с Луной
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Над Пензенской областью ввели план «Ковер» Политика, 01:20
Британского политика задержали в Лондоне по подозрению в терроризме Политика, 01:01
Ученые оценили шансы на столкновение астероида 2024 YR4 с Луной и Землей Общество, 00:58
Минобороны отчиталось о 17 уничтоженных за час дронах Политика, 00:12
Три человека пострадали при атаке дронов на предприятие в Шебекино Политика, 00:06
Почему россиян могут не допустить на Паралимпиаду вопреки решению МПК Спорт, 00:00
Пилоты в Германии сообщили о сотнях случаев GPS-сбоев Политика, 27 сен, 23:59
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Запорожская область осталась без света из-за атаки беспилотников Политика, 27 сен, 23:54
Аэропорт Волгограда временно закрыли для полетов Политика, 27 сен, 23:30
Трамп поручил отправить войска в Портленд для борьбы с протестами Политика, 27 сен, 23:15
За три часа над российскими регионами сбили 11 беспилотников Политика, 27 сен, 23:12
В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы беспилотников Политика, 27 сен, 23:08
Лавров предостерег от попыток сбивать объекты в небе над Россией Политика, 27 сен, 23:05
Минобороны предложило изменить список болезней, запрещающих контракт Политика, 27 сен, 22:27