 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Ученые в США задумались о нанесении ядерного удара по астероиду

Специалисты из NASA задумались об уничтожении астероида ядерным ударом

Астероид 2024 YR4, который через семь лет может столкнуться с Луной, потенциально можно уничтожить с помощью ядерного удара, сообщили в международной команде ученых, в которую входят специалисты из NASA. Их новая статья опубликована на сервере препринтов arXiv. 

Обнаруженный в 2024 году 60-метровый астероид, столкновение которого с Землей было исключено, с вероятностью 4% может столкнуться с Луной в декабре 2032 года.

«Мы рассматриваем варианты отклонения траектории астероида и активного разрушения его орбиты», — говорится в сообщении.

Первый сценарий — коррекция орбиты путем минимального смещения траектории, что требует точного знания массы объекта, пока оцененной лишь приблизительно. Ошибка в расчетах может направить астероид к Земле, рассказали в arXiv.

Самый опасный в 2025 году астероид успешно разминулся с Землей
Общество
Фото:NASA / Zuma / Global Look Press

Второй, радикальный сценарий — уничтожение объекта с помощью кинетического удара или ядерного взрыва мощностью одна мегатонна. Как пояснили ученые, заряд можно детонировать на безопасной высоте, что исключит риск для людей и гарантирует разрушение астероида на безопасные фрагменты.

Ученые предлагают дождаться сближения астероида в 2028 году для уточнения его параметров, после чего выбрать метод воздействия — коррекцию орбиты или уничтожение.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что крупный астероид 2025 FA22, занимавший первое место в списке потенциально опасных объектов, благополучно прошел мимо Земли утром 18 сентября. В следующий раз он приблизится к планете 20 августа 2036 года, на значительно большем расстоянии, чем сейчас.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
ученые NASA астероид ядерный удар
Материалы по теме
Самый опасный в 2025 году астероид успешно разминулся с Землей
Общество
Один из крупнейших в этом году астероидов пролетит возле Земли. Видео
Общество
Мимо Земли пролетел астероид размером с челябинский метеорит
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Алиев озвучил новую причину обмеления Каспия Общество, 06:06
Bloomberg узнал, что Amazon выплатит $2,5 млрд по иску об обмане клиентов Технологии и медиа, 05:48
Афипский НПЗ загорелся из-за падения обломков дронов Политика, 05:36
Депутат рассказала о дополнительной отметке в российский паспорт Общество, 05:21
В шести районах Ростовской области отразили воздушную атаку Политика, 05:15
Каждая третья успешная россиянка поддержала идею материнства без брака Общество, 05:00
Восемь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме на западе Германии Общество, 04:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В МИД назвали темы встречи Лаврова и Гутерриша на полях Генассамблеи ООН Политика, 04:29
Трамп заявил, что экономика России катится к чертям Политика, 04:09
«Авито Работа» назвала самые высокооплачиваемые рабочие профессии Бизнес, 04:02
ВС Южной Кореи открыли огонь по кораблю КНДР Политика, 03:53
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 03:31
Ученые в США задумались о нанесении ядерного удара по астероиду Общество, 03:24
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:13