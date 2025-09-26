Ученые в США задумались о нанесении ядерного удара по астероиду
Астероид 2024 YR4, который через семь лет может столкнуться с Луной, потенциально можно уничтожить с помощью ядерного удара, сообщили в международной команде ученых, в которую входят специалисты из NASA. Их новая статья опубликована на сервере препринтов arXiv.
Обнаруженный в 2024 году 60-метровый астероид, столкновение которого с Землей было исключено, с вероятностью 4% может столкнуться с Луной в декабре 2032 года.
«Мы рассматриваем варианты отклонения траектории астероида и активного разрушения его орбиты», — говорится в сообщении.
Первый сценарий — коррекция орбиты путем минимального смещения траектории, что требует точного знания массы объекта, пока оцененной лишь приблизительно. Ошибка в расчетах может направить астероид к Земле, рассказали в arXiv.
Второй, радикальный сценарий — уничтожение объекта с помощью кинетического удара или ядерного взрыва мощностью одна мегатонна. Как пояснили ученые, заряд можно детонировать на безопасной высоте, что исключит риск для людей и гарантирует разрушение астероида на безопасные фрагменты.
Ученые предлагают дождаться сближения астероида в 2028 году для уточнения его параметров, после чего выбрать метод воздействия — коррекцию орбиты или уничтожение.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что крупный астероид 2025 FA22, занимавший первое место в списке потенциально опасных объектов, благополучно прошел мимо Земли утром 18 сентября. В следующий раз он приблизится к планете 20 августа 2036 года, на значительно большем расстоянии, чем сейчас.
