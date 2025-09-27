ПВО уничтожила семь дронов над тремя регионами
Силы ПВО сбили за четыре часа семь украинских дронов над тремя регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Беспилотники уничтожили в период с 13:00 до 17:00 мск. Три БПЛА сбиты над Курской областью, еще по два — над Белгородской и Брянской областями.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в 18:44 мск о 63-летнем мужчине, пострадавшем в результате атаки FPV-дрона вблизи частного дома в селе Мокрушино Беловского района. Мужчина получил минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение правой голени. Пострадавшего доставят в больницу.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что военные перехватили дроны самолетного типа, никто не пострадал, разрушений также нет.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в 18:48 по мск сообщал, что в регионе объявлена ракетная опасность, и попросил жителей спуститься в подвал до получения сигнала об отбое тревоги. О ее отмене Гладков сообщил в 19:12 по мск.
