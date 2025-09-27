СК возбудил дело о похищении тремя молодыми людьми сверстника в Приамурье

В Благовещенске возбудили дело о похищении подростка и вымогательстве

В Благовещенске правоохранительные органы задержали группу из трех лиц по подозрению в похищении несовершеннолетнего и вымогательстве. Среди задержанных — 18-летний молодой человек и двое подростков. По факту похищения следователи возбудили уголовные дела о похищении и вымогательстве, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Амурской области.

В отношении подозреваемых в похищении 16-летнего студента одного из учебных заведений города возбудили уголовные дела по п.п.«а, в» ч.2 ст.163 Уголовного кодекса («вымогательство, совершенное группой лиц») и п.п.«а, в, д, з» ч.2 ст.126 Уголовного кодекса («похищение человека, совершенное группой лиц»).

По данным следствия, 29 августа в Благовещенске 18-летний житель и двое его несовершеннолетних сообщников — 16 и 17 лет — совершили похищение и вымогательство. Около дома на улице Островского они силой затолкали подростка в автомобиль, отвезли в отдаленный район города и, применяя насилие и угрозы, потребовали у него 100 тыс. руб. О произошедшем позже узнали родители потерпевшего и написали заявление в правоохранительные органы.

Как уточнили в УМВД по региону, часть требуемой суммы юноша отдал злоумышленникам, заняв деньги у товарища. По данным оперативников, двое из задержанных обучаются на первом курсе колледжа, третий нигде не занят. В ходе обыска у подозреваемых изъяли сотовые телефоны, компьютерную технику, автомобиль и несколько десятков банковских карт.

Также выяснилось, что 18-летний подозреваемый участвовал в ночном дрифте на центральной площади Благовещенска 16 сентября 2025 года. По этому факту возбуждено уголовное дело за угрозу безопасности транспорта из хулиганских побуждений (ст. 267.1 Уголовного кодекса).