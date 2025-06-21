В Москве задержали обвиняемых в изнасиловании и вымогательстве $18 тыс.
В Москве задержали обвиняемых в изнасиловании и вымогательстве у девушки $18 тыс., сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.
По версии следствия, обвиняемые удерживали потерпевшую в квартире на улице Молдагуловой с целью вымогательства, и в течение этого времени изнасиловали ее.
«По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.
Фигурантам предъявлены обвинения по п. «а» ч. 2 ст. 132 Уголовного кодекса — насильственные действия сексуального характера, предусматривающей максимальное наказание до 15 лет лишения свободы, п. «а» ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса — незаконное лишение свободы, максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы, а также п. «б» ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса — вымогательство, предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.
Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, обвиняемых Иброхимову М.И. и Абдуллаева А.М. арестовали на два месяца.
«Постановлениями Перовского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении каждого из фигурантов», — говорится в сообщении.
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