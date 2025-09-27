 Перейти к основному контенту
0

Москвичам пообещали прохладный и дождливый день

Сюжет
Новости Москвы

Жителей Москвы 27 сентября ждет прохладный и дождливый день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Дневная температура будет держаться на уровне около 10 градусов, при этом из-за высокой влажности в 87%, ощущаться она будет ниже. Ветер северо-западный до 1,9 м/с, порывы могут достигать до 5,9 м/с.

Атмосферное давление находится в пределах нормы и составит 755 мм ртутного столба.

В Москве спрогнозировали теплую погоду без осадков
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

До конца недели ожидается стабилизация температурного фона: днем значения будут колебаться в районе 9-11 градусов, а ночью — 8-9 градусов.

По-прежнему высока вероятность осадков, их интенсивность будет варьироваться от легких до умеренных.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что минувшей ночью в столичном регионе обошлось без заморозков. На ВДНХ минимум составил 7,4 градусов, немного выше климатической нормы.

В Подмосковье разброс минимальных температур составил от 2,4 градусов в Черустях до 8,1 в Волоколамске.

25 сентября Леус рассказал, что последние дни сентября в столице будут холодными, а температура воздуха будет на 1–2 градуса холоднее климатической нормы

