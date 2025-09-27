 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

США рассекретят документы об исчезновении одной из первых женщин-пилотов

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп приказал рассекретить и обнародовать документы по делу первой женщины-пилота Амелии Эрхарт, которая, вылетев в 1937 году, пропала без вести. Об этом республиканец заявил в соцсети Truth Social.

Амелия Эрхарт (1897–1937) — американский пилот, одна из самых известных женщин-пилотов XX века. В 1932 году стала первой женщиной, совершившей одиночный трансатлантический перелет, что принесло ей мировую славу.

«Многие люди спрашивают меня о жизни и временах Амелии Эрхарт, о такой интересной истории, и не рассмотрю ли я возможность рассекретить и обнародовать все, что касается ее, в частности, ее последнего, рокового полета!», — написал он.

В сообщении Трамп назвал исчезновение Эрхарт «захватившим воображение миллионов людей». Он уточнил, что обнародованию также подлежат все правительственные документы, связанные не только с последним полетом Эрхарт, но и со «всем остальным, что касается ее жизни».

В США рассекретили документы об убийстве Мартина Лютера Кинга
Политика
Мартин Лютер Кинг

В 1937 году Эрхарт вместе со штурманом Фредом Нунаном отправилась в кругосветный перелет на самолете Lockheed L-10E Electra. Большая часть маршрута была успешно пройдена, однако 2 июля экипаж исчез, не достигнув острова Хауленд в Тихом океане. Там борт должен был дозаправиться.

Занимавший тогда пост президента США Франклин Рузвельт выделил $4 млн на масштабные поиски с привлечением десятков самолетов и кораблей, но останки летчицы не были найдены, обломки самолета обнаружили позднее на дне Тихого океана.

Причины исчезновения остаются неясными: среди версий — аварийная посадка и гибель в океане, пленение японцами или более фантастические гипотезы, включая жизнь под другим именем.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

