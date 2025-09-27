США рассекретят документы об исчезновении одной из первых женщин-пилотов

Президент США Дональд Трамп приказал рассекретить и обнародовать документы по делу первой женщины-пилота Амелии Эрхарт, которая, вылетев в 1937 году, пропала без вести. Об этом республиканец заявил в соцсети Truth Social.

Амелия Эрхарт (1897–1937) — американский пилот, одна из самых известных женщин-пилотов XX века. В 1932 году стала первой женщиной, совершившей одиночный трансатлантический перелет, что принесло ей мировую славу.

«Многие люди спрашивают меня о жизни и временах Амелии Эрхарт, о такой интересной истории, и не рассмотрю ли я возможность рассекретить и обнародовать все, что касается ее, в частности, ее последнего, рокового полета!», — написал он.

В сообщении Трамп назвал исчезновение Эрхарт «захватившим воображение миллионов людей». Он уточнил, что обнародованию также подлежат все правительственные документы, связанные не только с последним полетом Эрхарт, но и со «всем остальным, что касается ее жизни».

В 1937 году Эрхарт вместе со штурманом Фредом Нунаном отправилась в кругосветный перелет на самолете Lockheed L-10E Electra. Большая часть маршрута была успешно пройдена, однако 2 июля экипаж исчез, не достигнув острова Хауленд в Тихом океане. Там борт должен был дозаправиться.

Занимавший тогда пост президента США Франклин Рузвельт выделил $4 млн на масштабные поиски с привлечением десятков самолетов и кораблей, но останки летчицы не были найдены, обломки самолета обнаружили позднее на дне Тихого океана.

Причины исчезновения остаются неясными: среди версий — аварийная посадка и гибель в океане, пленение японцами или более фантастические гипотезы, включая жизнь под другим именем.