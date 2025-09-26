 Перейти к основному контенту
Политика
0

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

Сибига обвинил власти Венгрии в моральной деградации после слов о Зеленском
Андрей Сибига и Петер Сийярто
Андрей Сибига и Петер Сийярто (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Глава МИДа Украины Андрей Сибига обвинил венгерское правительство в работе как против Киева, так и других стран Европы. По его мнению, Будапешт выступает в роли «лакея Кремля». Об этом написал на X.

Так министр ответил на публикацию его венгерского коллеги Петера Сийярто.

«Мы начинаем видеть многое, Питер [Сийярто], в том числе лицемерие и моральное разложение вашего правительства, открытую и скрытую работу против Украины и остальной Европы, служащую лакеем Кремля», — написал Сибига, и добавил, что «нападки» на президента Украины Владимира Зеленского «не изменят того, что мы — и все остальные — видим».

Поводом для скандала стало заявление Зеленского об обнаружении в украинском воздушном пространстве беспилотников, предположительно, принадлежащих Венгрии. «Предварительные оценки показывают, что они, возможно, проводили разведку промышленного потенциала приграничных районов Украины», — добавил Зеленский. Сийярто после этого заявил, что укринский президент теряет рассудок «из-за своей антивенгерской одержимости» и начинает видеть то, чего на самом деле нет.

Орбан предупредил о «Венгрии на коленях» без российской нефти
Политика
Виктор Орбан

В мае СБУ заявила о разоблачении агентурной сети венгерской военной разведки в Закарпатье и задержании двух подозреваемых по делу о госизмене. Будапешт назвал обвинения пропагандой, после чего стороны обменялись высылками дипломатов.

Разногласия усилились из-за отказа Венгрии поддержать вступление Украины в ЕС, атак на нефтепровод «Дружба» и позиции Будапешта против отказа Евросоюза от российских энергоносителей.

