Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
Глава МИДа Украины Андрей Сибига обвинил венгерское правительство в работе как против Киева, так и других стран Европы. По его мнению, Будапешт выступает в роли «лакея Кремля». Об этом написал на X.
Так министр ответил на публикацию его венгерского коллеги Петера Сийярто.
«Мы начинаем видеть многое, Питер [Сийярто], в том числе лицемерие и моральное разложение вашего правительства, открытую и скрытую работу против Украины и остальной Европы, служащую лакеем Кремля», — написал Сибига, и добавил, что «нападки» на президента Украины Владимира Зеленского «не изменят того, что мы — и все остальные — видим».
Поводом для скандала стало заявление Зеленского об обнаружении в украинском воздушном пространстве беспилотников, предположительно, принадлежащих Венгрии. «Предварительные оценки показывают, что они, возможно, проводили разведку промышленного потенциала приграничных районов Украины», — добавил Зеленский. Сийярто после этого заявил, что укринский президент теряет рассудок «из-за своей антивенгерской одержимости» и начинает видеть то, чего на самом деле нет.
В мае СБУ заявила о разоблачении агентурной сети венгерской военной разведки в Закарпатье и задержании двух подозреваемых по делу о госизмене. Будапешт назвал обвинения пропагандой, после чего стороны обменялись высылками дипломатов.
Разногласия усилились из-за отказа Венгрии поддержать вступление Украины в ЕС, атак на нефтепровод «Дружба» и позиции Будапешта против отказа Евросоюза от российских энергоносителей.
Читайте РБК в Telegram.
В Киргизии досрочно распустили парламент
Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом
Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном
«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию
«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины
Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»
Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов
Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол
В Шереметьево столкнулись два самолета
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов