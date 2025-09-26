Поезда из Белоруссии в Смоленск отменили после ЧП с поездом

Фото: Максим Кимерлинг / РБК

Из-за столкновения грузового автомобиля с грузовым поездом в Смоленской области отменены четыре электропоезда между станциями Смоленск и Заольша, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.

Так, отменили два поезда № 6705/6706 и № 6709/6710 отправлением из Смоленска, а также поезда № 6707/6708 и № 6711/6712 отправлением из Заольши.

Для устранения последствий происшествия в Смоленскую область направлены пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда Белорусской железной дороги, добавили в компании.

Авария с участием грузового поезда произошла в 07:26 между станциями Рудня и Голынки, причиной стал выезд грузовика на пути перед приближающимся поездом.

В результате происшествия с рельсов сошли 18 вагонов с бензином, начался пожар. Пострадали двое сотрудников локомотивной бригады — машинист и его помощник. На участке приостановили движение поездов. На место аварии направились три пожарных и четыре восстановительных поезда.