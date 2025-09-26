Поезда из Белоруссии в Смоленск отменили после ЧП с поездом
Из-за столкновения грузового автомобиля с грузовым поездом в Смоленской области отменены четыре электропоезда между станциями Смоленск и Заольша, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.
Так, отменили два поезда № 6705/6706 и № 6709/6710 отправлением из Смоленска, а также поезда № 6707/6708 и № 6711/6712 отправлением из Заольши.
Для устранения последствий происшествия в Смоленскую область направлены пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда Белорусской железной дороги, добавили в компании.
Авария с участием грузового поезда произошла в 07:26 между станциями Рудня и Голынки, причиной стал выезд грузовика на пути перед приближающимся поездом.
В результате происшествия с рельсов сошли 18 вагонов с бензином, начался пожар. Пострадали двое сотрудников локомотивной бригады — машинист и его помощник. На участке приостановили движение поездов. На место аварии направились три пожарных и четыре восстановительных поезда.
Читайте РБК в Telegram.
В Киргизии досрочно распустили парламент
Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом
Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном
«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию
«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины
Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»
Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов
Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол
В Шереметьево столкнулись два самолета
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов