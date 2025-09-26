Задержание мужчины, который хотел взорвать машину военного в ЛНР. Видео
ФСБ показала видео, как задерживали мужчину, которого подозревают в попытке взорвать машину военного. На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы задерживают подозреваемого.
Потом задержанный дает показания. На видео также попал следственный эксперимент с участием мужчины. ФСБ показала, в частности, детали самодельного взрывного устройства, которое собирались заложить под машину военного.
По версии следствия, задержанный действовал по указаниям куратора с Украины. Он забрал компоненты для сборки бомбы, которую впоследствии должны были активировать дистанционно.
