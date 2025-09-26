 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Задержание мужчины, который хотел взорвать машину военного в ЛНР. Видео

Появилось видео задержания мужчины, который хотел взорвать машину военного

Задержание мужчины, который хотел взорвать машину военного в ЛНР. Видео
Video

ФСБ показала видео, как задерживали мужчину, которого подозревают в попытке взорвать машину военного. На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы задерживают подозреваемого.

Потом задержанный дает показания. На видео также попал следственный эксперимент с участием мужчины. ФСБ показала, в частности, детали самодельного взрывного устройства, которое собирались заложить под машину военного.

По версии следствия, задержанный действовал по указаниям куратора с Украины. Он забрал компоненты для сборки бомбы, которую впоследствии должны были активировать дистанционно.

В Луганске задержали планировавшего взорвать машину военного
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Теги
ФСБ видео взрыв теракт ЛНР
Задержание мужчины, который хотел взорвать машину военного в ЛНР. Видео Политика, 11:23
