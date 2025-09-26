В Луганске задержали планировавшего взорвать машину военного

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В Луганске задержан мужчина, который по указанию украинских спецслужб планировал заложить бомбу под служебную машину высокопоставленного военнослужащего Росгвардии и дистанционно взорвать ее. Об этом сообщили в ФСБ России.

Сообщается также, что задержанный 1975 года рождения.

ФСБ полагает, что мужчина действовал по указаниям украинского куратора и изъял компоненты для сборки СВУ, которое должно было быть активировано дистанционно.

Против задержанного возбудили дела по ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) УК.