В Луганске задержали планировавшего взорвать машину военного
В Луганске задержан мужчина, который по указанию украинских спецслужб планировал заложить бомбу под служебную машину высокопоставленного военнослужащего Росгвардии и дистанционно взорвать ее. Об этом сообщили в ФСБ России.
Сообщается также, что задержанный 1975 года рождения.
ФСБ полагает, что мужчина действовал по указаниям украинского куратора и изъял компоненты для сборки СВУ, которое должно было быть активировано дистанционно.
Против задержанного возбудили дела по ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) УК.
