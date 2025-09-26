 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Луганске задержали планировавшего взорвать машину военного

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В Луганске задержан мужчина, который по указанию украинских спецслужб планировал заложить бомбу под служебную машину высокопоставленного военнослужащего Росгвардии и дистанционно взорвать ее. Об этом сообщили в ФСБ России.

Сообщается также, что задержанный 1975 года рождения.

ФСБ полагает, что мужчина действовал по указаниям украинского куратора и изъял компоненты для сборки СВУ, которое должно было быть активировано дистанционно.

Против задержанного возбудили дела по ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) УК.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ФСБ ЛНР Луганская область задержание
Материалы по теме
СК назвал терактом обстрел ВСУ в Форосе в Крыму
Политика
В Москве арестовали подростка по обвинению в теракте
Общество
Готовивших теракт в Петербурге девушек задержали перед побегом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Что такое программа лояльности и как она влияет на букмекерскую индустрию Спорт, 11:53
Бенефициары снижения: акции каких компаний стоит выбрать Инвестиции, 11:52
Более 2,5 млн раз в год врачи используют изотопы «Росатома» Тренды, 11:49
Поезда из Белоруссии в Смоленск отменили после ЧП с поездом Общество, 11:47
Связь будущего: как меняются корпоративные коммуникации Тренды, 11:41
РЖД и «Росатом» разработают «грузовой Uber» Бизнес, 11:33
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Даниил Медведев с победы стартовал на крупном турнире в Пекине Спорт, 11:28
Дональда и Меланию Трамп засняли во время спора в вертолете Политика, 11:27
Захарова назвала конструктивной встречу Лаврова и Рубио Политика, 11:26
Как перевести садовый дом в жилой. Инструкция Росреестра Недвижимость, 11:23
Задержание мужчины, который хотел взорвать машину военного в ЛНР. Видео Политика, 11:23
Осло заявил об аресте квартир «Аэрофлота» по делу соратника Березовского Политика, 11:22
Концепт-шеф Александр Ермаков рассказал о сложностях в работе с зумерами Life, 11:21