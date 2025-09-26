 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве умер актер Николай Калинин

Николай Калинин
Николай Калинин (Фото: Севастопольский театр имени Луначарского / VK)

В Москве на 80-м году жизни умер актер Николай Калинин, сообщается на странице Севастопольского театра имени Луначарского в соцсети «ВКонтакте». Он работал там с 2000 года. Театр выразил семье артиста соболезнования.

«Николай Григорьевич обладал удивительным даром человечности, осязаемой нежности к каждому доброму и светлому проявлению в любой личности, талантом мягкой иронии и душевности. Этими качествами он щедро наделял своих героев», — говорится в публикации.

Умер от рака один из создателей «Теории большого взрыва» Боб Бродер
Общество
Фрагмент из сериала &laquo;Теория большого взрыва&raquo;

РБК обратился за комментарием в Севастопольский театр имени Луначарского.

Калинин родился в 1946 году. Он участвовал в таких постановках, как «Емеля», «Белоснежка» и «Старик Хоттабыч». Помимо работы в театре, он снялся в более чем 20 фильмах и сериалах, среди которых «Русский характер», «Исаев», «Научи меня жить» и «Игра с огнем».

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва, Анастасия Серова Анастасия Серова
актер смерть
Материалы по теме
Умер от рака один из создателей «Теории большого взрыва» Боб Бродер
Общество
В Новосибирске умер исполнитель оперетт Владимир Вальвачев
Общество
Умерла Клаудия Кардинале
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Что такое программа лояльности и как она влияет на букмекерскую индустрию Спорт, 11:53
Бенефициары снижения: акции каких компаний стоит выбрать Инвестиции, 11:52
Более 2,5 млн раз в год врачи используют изотопы «Росатома» Тренды, 11:49
Поезда из Белоруссии в Смоленск отменили после ЧП с поездом Общество, 11:47
Связь будущего: как меняются корпоративные коммуникации Тренды, 11:41
РЖД и «Росатом» разработают «грузовой Uber» Бизнес, 11:33
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Даниил Медведев с победы стартовал на крупном турнире в Пекине Спорт, 11:28
Дональда и Меланию Трамп засняли во время спора в вертолете Политика, 11:27
Захарова назвала конструктивной встречу Лаврова и Рубио Политика, 11:26
Как перевести садовый дом в жилой. Инструкция Росреестра Недвижимость, 11:23
Задержание мужчины, который хотел взорвать машину военного в ЛНР. Видео Политика, 11:23
Осло заявил об аресте квартир «Аэрофлота» по делу соратника Березовского Политика, 11:22
Концепт-шеф Александр Ермаков рассказал о сложностях в работе с зумерами Life, 11:21