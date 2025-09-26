В Москве умер актер Николай Калинин

Николай Калинин (Фото: Севастопольский театр имени Луначарского / VK)

В Москве на 80-м году жизни умер актер Николай Калинин, сообщается на странице Севастопольского театра имени Луначарского в соцсети «ВКонтакте». Он работал там с 2000 года. Театр выразил семье артиста соболезнования.

«Николай Григорьевич обладал удивительным даром человечности, осязаемой нежности к каждому доброму и светлому проявлению в любой личности, талантом мягкой иронии и душевности. Этими качествами он щедро наделял своих героев», — говорится в публикации.

РБК обратился за комментарием в Севастопольский театр имени Луначарского.

Калинин родился в 1946 году. Он участвовал в таких постановках, как «Емеля», «Белоснежка» и «Старик Хоттабыч». Помимо работы в театре, он снялся в более чем 20 фильмах и сериалах, среди которых «Русский характер», «Исаев», «Научи меня жить» и «Игра с огнем».