Судебные приставы взыщут с рэпера Noize MC ₽50 тыс.

Noize MC (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Отдел судебных приставов (ОСП) по Юго-Восточному административному округу Москвы начал исполнительное производство в отношении музыканта Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, признан Минюстом России иноагентом) по делу об административном правонарушении, рассмотренном в Тверском районном суде столицы. Это следует из записи в базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Сумма задолженности, которую предстоит принудительно взыскать с артиста по решению суда, составляет 50 тыс. руб.

Как следует из карточки дела, суд выдал исполнительный документ 22 сентября 2025 года, через три дня на его основании приставы вынесли постановление о возбуждении исполнительного производства.

В ноябре 2024 года Тверской суд Москвы признал Алексеева виновным в нарушении ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Артисту назначили штраф в размере 50 тыс. руб., сообщили тогда в объединенной пресс-службе столичных судов.

Минюст внес музыканта в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. После этого Noize MC несколько раз штрафовали за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов. Кроме того, Роскомнадзор потребовал от музыкальных сервисов ограничить доступ к некоторым трекам исполнителя на территории России. В 2022 году артист покинул страну.