Памфилова назвала, сколько участников военной операции избрали на выборах
Более чем из 1,6 тыс. кандидатов — участников военной операции на Украине на прошедших с 12 по 14 сентября 2025 года выборах были избраны более 1 тыс., сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«У нас выдвигались 1663 кандидата — участника военной операции, из них избраны 1035. Отказов практически не было. Были, что сами снимались, но отказов практически не было, это очень маленький процент», — сказала Памфилова.
Региональные выборы, длившиеся в большинстве случаев три дня — с 12 по 14 сентября, прошли в 81 регионе страны. Россияне выбрали 21 губернатора, 11 региональных парламентов и около 46 тыс. депутатов различного уровня. К утру 14 сентября по всем уровням выборов проголосовали более 16 млн человек, около 1,5 млн — дистанционно, отмечали в ЦИК.
По итогам выборов все действующие главы регионов и врио губернаторов, участвовавшие в выборах, подтвердили свои полномочия в первых турах.
Читайте РБК в Telegram.
В Киргизии досрочно распустили парламент
Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом
Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном
«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию
«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины
Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»
Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов
Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол
В Шереметьево столкнулись два самолета
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов