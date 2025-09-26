 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Памфилова назвала, сколько участников военной операции избрали на выборах

На выборах из 1663 участников военной операции избрали 1035 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Единый день голосования
Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: администрация президента России)

Более чем из 1,6 тыс. кандидатов — участников военной операции на Украине на прошедших с 12 по 14 сентября 2025 года выборах были избраны более 1 тыс., сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«У нас выдвигались 1663 кандидата — участника военной операции, из них избраны 1035. Отказов практически не было. Были, что сами снимались, но отказов практически не было, это очень маленький процент», — сказала Памфилова.

Путин пообещал Памфиловой обсудить выход России из БДИПЧ ОБСЕ
Политика
Элла Памфилова и Владимир Путин

Региональные выборы, длившиеся в большинстве случаев три дня — с 12 по 14 сентября, прошли в 81 регионе страны. Россияне выбрали 21 губернатора, 11 региональных парламентов и около 46 тыс. депутатов различного уровня. К утру 14 сентября по всем уровням выборов проголосовали более 16 млн человек, около 1,5 млн — дистанционно, отмечали в ЦИК.

По итогам выборов все действующие главы регионов и врио губернаторов, участвовавшие в выборах, подтвердили свои полномочия в первых турах.

