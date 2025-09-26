Памфилова назвала, сколько участников военной операции избрали на выборах

Элла Памфилова (Фото: администрация президента России)

Более чем из 1,6 тыс. кандидатов — участников военной операции на Украине на прошедших с 12 по 14 сентября 2025 года выборах были избраны более 1 тыс., сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«У нас выдвигались 1663 кандидата — участника военной операции, из них избраны 1035. Отказов практически не было. Были, что сами снимались, но отказов практически не было, это очень маленький процент», — сказала Памфилова.

Региональные выборы, длившиеся в большинстве случаев три дня — с 12 по 14 сентября, прошли в 81 регионе страны. Россияне выбрали 21 губернатора, 11 региональных парламентов и около 46 тыс. депутатов различного уровня. К утру 14 сентября по всем уровням выборов проголосовали более 16 млн человек, около 1,5 млн — дистанционно, отмечали в ЦИК.

По итогам выборов все действующие главы регионов и врио губернаторов, участвовавшие в выборах, подтвердили свои полномочия в первых турах.