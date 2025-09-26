 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп заявил, что экономика России катится к чертям

Трамп заявил, что российская экономика находится в плохом состоянии из-за конфликта на Украине. В Москве подчеркивают, что страна справляется с санкциями и рецессии не ожидает
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Российская экономика находится в плохом состоянии из-за конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

«У них дела идут очень плохо, учитывая, что они поставили на кон абсолютно все. Их экономика катится к чертям», — сказал Трамп журналистам.

Это не первое подобное заявление американского лидера. Так, на этой неделе ранее он заявил об «ужасном состоянии» российской экономики на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что с учетом данных по рынку труда российской экономике еще далеко до рецессии. Согласно майским заявлениям главы государства, рост экономики произошел сразу в нескольких направлениях, в их числе промышленность, сельское хозяйство, цифровые технологии, сферы услуг и финансов.

Ушаков предположил, что Трамп резкой риторикой «подыгрывает» собеседникам
Политика
Юрий Ушаков

Как отметили источники CNN и New York Post, подобная риторика Трампа имеет своей целью давление на Россию.

Помощник президента России Юрий Ушаков предположил, что Трамп резкой риторикой «подыгрывает» собеседникам и отметил, что общая картина происходящего является «более сложной».

Тогда же Трамп пригрозил «очень серьезным пакетом пошлин» против России. Россия считает санкции западных стран незаконными. В Кремле говорили об «определенном иммунитете» российской экономики к ограничениям.

