«Авито Работа» назвала самые высокооплачиваемые рабочие профессии

В период с января по август 2025 года строгальщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих профессий в России по среднему зарплатному предложению.

Средняя зарплата для новых сотрудников на этой позиции достигла около 170 тыс. руб. в месяц, что на 48% больше аналогичного показателя за прошлый год. Такими данными с РБК поделились аналитики «Авито Работа». Они привели данные на основе статистики за первые восемь месяцев 2025 года.

Строгальщики специализируются на обработке поверхностей на строгальных станках. Эта профессия, несмотря на узкую специализацию, сохраняет важность в машиностроении и тяжелой промышленности.

Второе место рейтинга занимают автоэлектрики, специализирующиеся на диагностике и ремонте электросистем автомобилей. Их средняя зарплата за январь—август 2025 года составила около 157 тыс. руб. в месяц (что на 47% больше, чем за прошлый год).

На третьем месте — фасадчики, занимающиеся наружной отделкой зданий. Опытные специалисты в этом периоде получали в среднем около 157 тыс. руб. в месяц (на 27%больше, чем за прошлый год).

Директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работа» Андрей Кучеренков отметил, что рынок труда демонстрирует резкий рост зарплат для узкоспециализированных рабочих профессий. Высокая конкуренция за этих дефицитных специалистов заставляет работодателей предлагать не только повышенные оклады, но и дополнительные льготы.

Ранее аналитики «Авито Работы» назвали самые высокооплачиваемые офисные профессии. Лидерами по среднему уровню зарплатных предложений стали специалисты по тестированию программного обеспечения (около 129 тыс. руб. в месяц). Второе место в рейтинге заняли инженеры (около 137 тыс. руб в месяц), а третье — технологи (около 97 тыс. руб в месяц).