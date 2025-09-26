 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Все о карьере: как найти и сохранить работу⁠,
0

«Авито Работа» назвала самые высокооплачиваемые рабочие профессии

«Авито Работа»: строгальщики стали специалистами с самым высоким доходом
Сюжет
Все о карьере: как найти и сохранить работу

В период с января по август 2025 года строгальщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих профессий в России по среднему зарплатному предложению.

Средняя зарплата для новых сотрудников на этой позиции достигла около 170 тыс. руб. в месяц, что на 48% больше аналогичного показателя за прошлый год. Такими данными с РБК поделились аналитики «Авито Работа». Они привели данные на основе статистики за первые восемь месяцев 2025 года.

Строгальщики специализируются на обработке поверхностей на строгальных станках. Эта профессия, несмотря на узкую специализацию, сохраняет важность в машиностроении и тяжелой промышленности.

Второе место рейтинга занимают автоэлектрики, специализирующиеся на диагностике и ремонте электросистем автомобилей. Их средняя зарплата за январь—август 2025 года составила около 157 тыс. руб. в месяц (что на 47% больше, чем за прошлый год).

На третьем месте — фасадчики, занимающиеся наружной отделкой зданий. Опытные специалисты в этом периоде получали в среднем около 157 тыс. руб. в месяц (на 27%больше, чем за прошлый год).

«Авито» назвал самые доходные офисные профессии
Общество

Директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работа» Андрей Кучеренков отметил, что рынок труда демонстрирует резкий рост зарплат для узкоспециализированных рабочих профессий. Высокая конкуренция за этих дефицитных специалистов заставляет работодателей предлагать не только повышенные оклады, но и дополнительные льготы.

Ранее аналитики «Авито Работы» назвали самые высокооплачиваемые офисные профессии. Лидерами по среднему уровню зарплатных предложений стали специалисты по тестированию программного обеспечения (около 129 тыс. руб. в месяц). Второе место в рейтинге заняли инженеры (около 137 тыс. руб в месяц), а третье — технологи (около 97 тыс. руб в месяц).

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Компании
Егор Алимов
Авито специалисты доходы
ООО "АВИТО"
Материалы по теме
«Авито» назвал самые доходные офисные профессии
Общество
«Авито» назвал топ-5 регионов с наибольшим ростом предлагаемых зарплат
Экономика
«Авито» рассказала о росте популярности профессии сапожника в России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Алиев озвучил новую причину обмеления Каспия Общество, 06:06
Bloomberg узнал, что Amazon выплатит $2,5 млрд по иску об обмане клиентов Технологии и медиа, 05:48
Афипский НПЗ загорелся из-за падения обломков дронов Политика, 05:36
Депутат рассказала о дополнительной отметке в российский паспорт Общество, 05:21
В шести районах Ростовской области отразили воздушную атаку Политика, 05:15
Каждая третья успешная россиянка поддержала идею материнства без брака Общество, 05:00
Восемь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме на западе Германии Общество, 04:53
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В МИД назвали темы встречи Лаврова и Гутерриша на полях Генассамблеи ООН Политика, 04:29
Трамп заявил, что экономика России катится к чертям Политика, 04:09
«Авито Работа» назвала самые высокооплачиваемые рабочие профессии Бизнес, 04:02
ВС Южной Кореи открыли огонь по кораблю КНДР Политика, 03:53
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 03:31
Ученые в США задумались о нанесении ядерного удара по астероиду Общество, 03:24
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:13