Bloomberg узнал, что Amazon выплатит $2,5 млрд по иску об обмане клиентов

Американская корпорация Amazon выплатит $2,5 млрд по иску Федеральной торговой комиссии США (FTC), которая обвинила корпорацию в создании намеренных трудностей для клиентов при отмене подписки Prime. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно судебным документам, компания выплатит $1 млрд штрафа и вернет клиентам $1,5 млрд за намеренное усложнение отмены подписки Prime.

Председатель FTC Эндрю Фергюсон заявил, что ведомство «возвращает миллиарды долларов в карманы американцев и следит за тем, чтобы Amazon никогда больше этого не делал».

Накануне окружной судья Джон Чан постановил, что действия Amazon, собиравшей платежную информацию клиентов до полного раскрытия условий Prime, были незаконными.

В 2023 году FTC подала иск против Amazon, обвинив компанию в нарушении закона о защите онлайн-покупателей от 2010 года через манипуляции с подпиской Prime. В рамках соглашения с FTC компании Amazon и двум ее руководителям, Нилу Линдси и Джамилю Гани, запретили заниматься деятельностью, связанной с подписками Prime. Третий руководитель, Рассел Грандинетти, был отстранен от участия в деятельности компании. Соглашение будет действовать в течение 10 лет.

Подписка Amazon Prime предоставляет доступ к скидкам на доставку, стриминговому сервису Amazon и другим преимуществам. Пользователи платят $139 в год. По данным исследовательской компании Consumer Intelligence Research Partners, по состоянию на март около 196 млн человек в США имели подписку Prime.

В июне генеральный директор Amazon Энди Джасси предупредил сотрудников о сокращении штата в ближайшие несколько лет из-за планов активнее задействовать искусственный интеллект при выполнении различных задач.