Bloomberg узнал, что Amazon выплатит $2,5 млрд по иску об обмане клиентов

Amazon AMZN $220,21 Купить

Американская корпорация Amazon выплатит $2,5 млрд по иску Федеральной торговой комиссии США (FTC), которая обвинила корпорацию в создании намеренных трудностей для клиентов при отмене подписки Prime. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно судебным документам, компания выплатит $1 млрд штрафа и вернет клиентам $1,5 млрд за намеренное усложнение отмены подписки Prime.

Председатель FTC Эндрю Фергюсон заявил, что ведомство «возвращает миллиарды долларов в карманы американцев и следит за тем, чтобы Amazon никогда больше этого не делал».

Накануне окружной судья Джон Чан постановил, что действия Amazon, собиравшей платежную информацию клиентов до полного раскрытия условий Prime, были незаконными.

Компания Трампа подала иск к продавцам на Amazon из-за поддельного мерча
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

В 2023 году FTC подала иск против Amazon, обвинив компанию в нарушении закона о защите онлайн-покупателей от 2010 года через манипуляции с подпиской Prime. В рамках соглашения с FTC компании Amazon и двум ее руководителям, Нилу Линдси и Джамилю Гани, запретили заниматься деятельностью, связанной с подписками Prime. Третий руководитель, Рассел Грандинетти, был отстранен от участия в деятельности компании. Соглашение будет действовать в течение 10 лет.

Подписка Amazon Prime предоставляет доступ к скидкам на доставку, стриминговому сервису Amazon и другим преимуществам. Пользователи платят $139 в год. По данным исследовательской компании Consumer Intelligence Research Partners, по состоянию на март около 196 млн человек в США имели подписку Prime.

В июне генеральный директор Amazon Энди Джасси предупредил сотрудников о сокращении штата в ближайшие несколько лет из-за планов активнее задействовать искусственный интеллект при выполнении различных задач.

