 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

По брянскому поселку нанесли удар «Градом»

Губернатор Богомаз: поселок Белая Березка обстрелян ВСУ из РСЗО «Град»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинская армия нанесла удар по поселку Белая Березка в Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

С его слов, обстрел велся реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Град». «По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, в том числе один ребенок», — уточнил губернатор.

Всех пострадавших доставили в местную больницу. В результате удара также получили повреждения жилые дома и административные здания.

В Брянской области водитель погиб из-за удара украинского дрона
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В середине сентября ВСУ атаковали пассажирский микроавтобус в Погарском районе Брянской области. Транспорт с сотрудниками местного предприятия обстреляли на автодороге Погар — Гремяч.

Ранения получили семь человек: водитель, четверо пассажиров и два бойца территориальной обороны. Всех пострадавших доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Брянская область Александр Богомаз ВСУ РСЗО
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Два мирных жителя пострадали в Брянской области в результате атаки дронов
Политика
В Брянской области водитель погиб из-за удара украинского дрона
Политика
Минобороны показало видео боев за Серебрянское лесничество
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 19:56
В Вологодской области опровергли сообщения о задержании замгубернатора Политика, 22:53
WP узнала, как в НАТО оценивают расстановку сил между Москвой и Киевом Политика, 22:35
По брянскому поселку нанесли удар «Градом» Политика, 22:20
Губернатор оценил будущее проекта «Туладрон» с новым бюджетом
РАДИО
 Технологии и медиа, 22:20
Ушаков предположил, что Трамп резкой риторикой «подыгрывает» собеседникам Политика, 22:02
Мерц призвал выдать Украине кредит на €140 млрд за счет активов России Политика, 21:53
В «Вашингтоне» рассказали, когда Овечкин сможет сыграть после травмы Спорт, 21:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Пакистане подросток расстрелял семью, проиграв в PUBG Общество, 21:47
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Свердловский губернатор уволил заместителя после иска Генпрокуратуры Политика, 21:40
Глава Минобороны Германии заявил о слежке России за немецкими спутниками Политика, 21:38
В Думу внесли проект о сроках за крупную продажу табака без лицензии Общество, 21:30
Елена Зеленская и Мелания Трамп встретились в Нью-Йорке Политика, 21:08
Акции модного дома Cucinelli рухнули после обвинений в связях с Россией Инвестиции, 21:05