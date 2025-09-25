По брянскому поселку нанесли удар «Градом»
Украинская армия нанесла удар по поселку Белая Березка в Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
С его слов, обстрел велся реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Град». «По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, в том числе один ребенок», — уточнил губернатор.
Всех пострадавших доставили в местную больницу. В результате удара также получили повреждения жилые дома и административные здания.
В середине сентября ВСУ атаковали пассажирский микроавтобус в Погарском районе Брянской области. Транспорт с сотрудниками местного предприятия обстреляли на автодороге Погар — Гремяч.
Ранения получили семь человек: водитель, четверо пассажиров и два бойца территориальной обороны. Всех пострадавших доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.
