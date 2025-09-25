 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Сеул назвал, что отдаляет Пхеньян от создания межконтинентальных ракет

Ли Чжэ Мён: КНДР близка к созданию межконтинентальных баллистических ракет
Ли Чжэ Мён
Ли Чжэ Мён (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters)

Северная Корея близка к созданию собственных межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые способны достичь территории США, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в Нью-Йорке на брифинге по экономике Южной Кореи, передает Yonhap.

Властям КНДР осталось лишь отработать технологию входа ракеты в плотные слои атмосферы, добавил он. По словам президента, КНДР накопила «достаточно ядерного оружия», чтобы поддерживать свой режим. «Если это не остановить, количество ядерных бомб будет увеличиваться на 15–20 в год», — заявил Ли.

Политик добавил: опасение заключается в том, что Северная Корея с высокой вероятностью будет экспортировать это оружие в другие страны. Ли предложил в краткосрочной перспективе прекратить их производство, в среднесрочной — сократить, а в долгосрочной — добиваться полной денуклеаризации страны.

Reuters сообщил о запуске КНДР более 10 ракет в сторону Китая
Политика
Фото:KCNA / Reuters

Южнокорейский президент добавил, что в настоящее время нет причин для чрезмерной обеспокоенности безопасностью на Корейском полуострове, учитывая подавляющее военное и экономическое превосходство Южной Кореи. Он отметил, что даже без учета США страна обладает одной из сильнейших армий мира, а ее оборонный бюджет превышает весь ВВП КНДР.

Накануне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что у страны появилось новое «секретное оружие». Также страна достигла успехов в сфере оборонной науки, которая внесет большой вклад в увеличение боевого потенциала. О том, что из себя представляет это «секретное оружие», Ким не уточнил.

В июне, по данным Reuters, Северная Корея выпустила более десяти ракет с установок залпового огня в сторону Китая. А в начале мая, как сообщило Yonhap, КНДР осуществила запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Позже агентство уточнило, что речь может идти о запуске нескольких баллистических ракет малой дальности.

Использование баллистических ракет запрещено для Северной Кореи резолюциями Совета Безопасности ООН.

