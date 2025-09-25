 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Вологодской области опровергли сообщения о задержании замгубернатора

Дмитрий Родионов
Дмитрий Родионов (Фото: darodionov77 / VK)

Сведения о задержании заместителя губернатора — министра экономического развития Вологодской области Дмитрия Родионова не соответствуют действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

«Дмитрий Родионов сегодня находится на рабочем месте. Днем он выступал с докладом на оперативном совещании при губернаторе области, которое транслировалось в прямом видеоэфире», — сказано в сообщении.

Ранее телеграм-канал SHOT утверждал, что Родионова задержали и обвиняют в хищении на предыдущем месте работы.

Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 19:56
В Вологодской области опровергли сообщения о задержании замгубернатора Политика, 22:53
WP узнала, как в НАТО оценивают расстановку сил между Москвой и Киевом Политика, 22:35
По брянскому поселку нанесли удар «Градом» Политика, 22:20
Губернатор оценил будущее проекта «Туладрон» с новым бюджетом
 Технологии и медиа, 22:20
Ушаков предположил, что Трамп резкой риторикой «подыгрывает» собеседникам Политика, 22:02
Мерц призвал выдать Украине кредит на €140 млрд за счет активов России Политика, 21:53
В «Вашингтоне» рассказали, когда Овечкин сможет сыграть после травмы Спорт, 21:52
В Пакистане подросток расстрелял семью, проиграв в PUBG Общество, 21:47
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Свердловский губернатор уволил заместителя после иска Генпрокуратуры Политика, 21:40
Глава Минобороны Германии заявил о слежке России за немецкими спутниками Политика, 21:38
В Думу внесли проект о сроках за крупную продажу табака без лицензии Общество, 21:30
Елена Зеленская и Мелания Трамп встретились в Нью-Йорке Политика, 21:08
Акции модного дома Cucinelli рухнули после обвинений в связях с Россией Инвестиции, 21:05