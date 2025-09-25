В Вологодской области опровергли сообщения о задержании замгубернатора
Сведения о задержании заместителя губернатора — министра экономического развития Вологодской области Дмитрия Родионова не соответствуют действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.
«Дмитрий Родионов сегодня находится на рабочем месте. Днем он выступал с докладом на оперативном совещании при губернаторе области, которое транслировалось в прямом видеоэфире», — сказано в сообщении.
Ранее телеграм-канал SHOT утверждал, что Родионова задержали и обвиняют в хищении на предыдущем месте работы.
