В Вологодской области опровергли сообщения о задержании замгубернатора

Дмитрий Родионов (Фото: darodionov77 / VK)

Сведения о задержании заместителя губернатора — министра экономического развития Вологодской области Дмитрия Родионова не соответствуют действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

«Дмитрий Родионов сегодня находится на рабочем месте. Днем он выступал с докладом на оперативном совещании при губернаторе области, которое транслировалось в прямом видеоэфире», — сказано в сообщении.

Ранее телеграм-канал SHOT утверждал, что Родионова задержали и обвиняют в хищении на предыдущем месте работы.