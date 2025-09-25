 Перейти к основному контенту
Общество
0

Ректора СПбГИКиТ Сазонову уволили после жалоб студентов и преподавателей

Екатерина&nbsp;Сазонова
Екатерина Сазонова (Фото: gukit_ru / VK)

Ректора СПбГИКиТ Екатерину Сазонову сняли с должности. Ей на замену пришел режиссер Виктор Татарский. Он стал исполняющим обязанности ректора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Уверена, что его знание киноотрасли изнутри, а также накопленный опыт в воспитании будущих кинематографистов положительно скажутся на дальнейшем развитии вуза. Желаю удачи и новых ярких проектов!» — написала она в своем телеграм-канале.

Виктор Татарский родился 2 мая 1969 года в Ленинграде. Он обучался во ЛГИКе на факультете «режиссура драмы», стал членом Союза кинематографистов России и лауреатом множества фестивалей. С 1989 года работал на «Ленфильме» в качестве помощника режиссера, ассистента режиссера и второго режиссера. С 2021 года Татарский преподает на кафедре режиссуры игрового кино в институте. Известен по сериалу «Убойная сила», а также «Улицы разбитых фонарей-5», «Чужой район-3» и «Последняя статья журналиста». Также Татарский снялся в восьми фильмах.

С 2023 года ректором вуза была Екатерина Сазонова. Она обучалась в СПбГИКиТ на экономическом факультете, стала кандидатом экономических наук. Ее предшественницей была Наталия Горина, которая проработала ректором всего год. Институт она покинула под жалобы сотрудников, которые были обеспокоены судьбой учебного заведения.

В апреле 2025 года учащиеся СПбГИКиТ попросили Любимову проверить руководство вуза. По словам студентов, действия ректора вынудили уволиться шестерых мастеров кафедры режиссуры и двух преподавателей. Они уволились из-за изменений в учебном процессе, которое инициировало руководство.

Один из мастеров, профессор СПбГИКиТ и кинорежиссер Дмитрий Месхиев, опубликовал обращение к студентам. По его словам, педагоги были категорически не согласны с решением изменить процесс кинопроизводства, когда студенты-режиссеры и преподаватели должны согласовывать проекты со студентами-продюсерами на каждом этапе.

Попытки договориться с ректором привели к снятию Месхиева с должности. В его поддержку 178 студентов направили коллективное письмо на имя ректора. Также видеообращения с заявлениями о планах уволиться записали бывший заведующий кафедры Артем Антонов и руководители мастерских, доценты кафедры режиссуры игрового кино Валентин Захаров, Антон Сиверс, Виктор Татарский.

Студенты в письме заявляли, что за изменениями стоит экс-ректор института Горина, которая оставалась в составе художественного совета. В своем письме Минкульту студенты попросили проверить руководство вуза на наличие родственных связей с Гориной.

