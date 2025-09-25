 Перейти к основному контенту
0

Мэр Тбилиси посоветовал Зеленскому следить за своей страной

Каха Каладзе
Каха Каладзе (Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский должен лучше следить за своей страной, прежде чем критиковать Грузию, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его слова передает 1TV.ge.

«Зеленский должен посмотреть на свою страну и рассказать, что он потерял, что он сделал со своим народом и страной. То, что происходит сегодня на Украине при его непосредственном участии, — большая беда. Пройдет время, и, конечно, ему придется за это ответить», — сказал он.

Ранее председатель фракции «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалиа заявил, что Зеленскому стоит «умыться», прежде чем говорить о правах человека в Грузии. Так он прокомментировал заявление президента Украины на полях Генассамблеи ООН, где тот раскритиковал Грузию за ухудшение ситуации в этой области.

Зеленский пригрозил «чиновникам Кремля» ударами дальнобойным оружием США
Политика
Владимир Зеленский

Зеленский в своем выступлении заявил, что Евросоюз «потерял» Грузию и не может позволить себе потерять и Молдавию.

Согласно индексу верховенству права World Justice Project от 2024 года из 142 мест Грузия занимает 49-е, Украина — 88-е.

В декабре 2024 года Зеленский ввел санкции против премьера страны Ираклия Кобахидзе и других представителей руководства, в том числе лидера партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Поводом стал разгон протестов оппозиции, во время которых Кобахидзе объявил о заморозке переговоров насчет вступления Грузии в ЕС до конца 2028 года.

