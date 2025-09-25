Посольство подтвердило гибель монаха из России на Шри-Ланке

Фото: Cortyn / Shutterstock

Посольство России в Шри-Ланке подтвердило РБК информацию о гибели монаха-россиянина при аварии на канатной дороги на острове. Там добавили, что готовы оказать консульскую помощь семье погибшего.

«Сообщили в установленном порядке в Москву о произошедшем. В случае обращения к нам родственников монаха окажем необходимое консульское содействие», — добавили в посольстве.

Вечером 24 сентября кабина с буддийскими монахами сорвалась с канатной дороги на Шри-Ланке. Вагон с людьми рухнул вниз, покатился по склону, после чего врезался в дерево. В результате ЧП семь человек погибли и еще шестеро пострадали, из них четверо остаются в критическом состоянии. По данным полиции, среди жертв трое иностранцев — граждане России, Индии и Румынии.

Крушение кабины произошло около монастыря На Уяна Аранья Сенасаная, расположенном в Курунегала. Это один из крупнейших центров практики медитации в мире, он расположен в лесном массиве.