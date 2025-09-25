Немец попытался ввезти в Калининград 8,2 кг патронов

Гражданина Германии поймали на границе России с 8,2 кг патронов в багаже

Гражданин Германии пытался провезти в Россию больше 8 кг патронов и гильз, сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни. Немца остановили на таможенном посту МАПП «Багратионовск», когда он въезжал с территории Польши.

В ходе осмотра багажа таможенники обнаружили незадекларированные пули и гильзы различного калибра. Иностранец объяснил, что провезти груз его попросил знакомый, так как в России такие снаряды не продаются. Документов на провоз и хранение оружия у него при этом не было. Всего изъято 668 пуль производства США и Германии, а также 30 гильз польского производства общим весом 8,2 кг.

Снаряжение подходит для оружия, предназначенного для спортивной стрельбы, охоты и участия в соревнованиях. В отношении гражданина Германии возбудили административное дело.

В апреле Федеральная таможенная служба сообщила о перехвате россиянина, который вез из Грузии в Россию 153 охолощенных пистолета общей стоимостью более 3,5 млн руб. 26-летнего гражданина остановили на таможне пропускного пункта «Верхний Ларс». Экспертиза установила, что это гражданское оружие, предназначенное только для подачи сигналов с использованием патронов светошумового действия.