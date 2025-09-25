Захарова назвала удары по Новороссийску «сигналом для ЕС»

Украинские удары по Новороссийску должны стать сигналом для европейских стран, заявила представитель МИДа России Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

Она заявила, что в дальнейшем украинская армия будет атаковать не только российскую, но и европейскую инфраструктуру и газопроводы.

«Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам. Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая (украинские власти — РБК) будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам», — сказала представитель МИД.

В результате налета БПЛА на Новороссийск 24 сентября погибли два человека, еще 12 получили ранения. По данным кубанского оперштаба, повреждены 20 автомобилей, три из которых сгорели, а также семь домов, включая гостиницу «Новороссийск». В одном из зданий возник пожар.

Кроме того, получил повреждения офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Двое сотрудников пострадали.

Также украинские беспилотники атаковали Туапсе. Там пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.