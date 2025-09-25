 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Адвокат Авагяна рассказал о последнем разговоре с ним

Адвокат Авагяна: последний раз мы созванивались ночью перед судом

Адвокат скончавшегося экс-сотрудника региональных управлений Росреестра и Росимущества Бориса Авагяна Константин Тарасенко рассказал, что последний раз созванивался с ним в ночь перед судом. Об этом он рассказал 78.ru.

«Я с ним общался, мы созванивались последний раз в половине третьего ночи. Мы разговаривали о дальнейшей стратегии защиты по уголовному делу», — сказал он.

Защитник поделился, что ни разу не видео Авагяна в подавленном состоянии, и описал подсудимого как очень жизнерадостного человека.

В разговоре с RT его адвокат Наталья Черникова заявила, что не верит в версию о самоубийстве экс-чиновника. По ее словам, он был «бойцом» и верующим человеком.

Сбежавшего из суда Авагяна нашли мертвым в туалете в консульстве Армении
Общество
Борис Авакян

Вечером 23 сентября Авагян сбежал из здания Кронштадтского районного суда Петербурга, где рассматривалось избрание ему меры пресечения по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Он отпросился у конвоя под предлогом «покурить» и исчез.

Позже выяснилось, что мужчина скрывается в консульстве Армении. Там он заперся в туалете и долго не выходил. Когда сотрудники МЧС вскрыли дверь, то обнаружили Авагяна на полу без сознания. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Дело против Авагяна слушается по существу с апреля 2024 года в суде. Всего по нему проходят несколько десятков человек. 22 августа этого года обвиняемый заключил контракт с Минобороны, его отпустили из-под стражи, а дело было приостановлено. Однако на военную операцию Авагян так и не убыл. Перед его побегом суд как раз рассматривал иск о возобновлении уголовного дела.

Авторы
Теги
Александра Озерова
адвокат самоубийство смерть
