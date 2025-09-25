Адвокат Авагяна рассказал о последнем разговоре с ним

Адвокат скончавшегося экс-сотрудника региональных управлений Росреестра и Росимущества Бориса Авагяна Константин Тарасенко рассказал, что последний раз созванивался с ним в ночь перед судом. Об этом он рассказал 78.ru.

«Я с ним общался, мы созванивались последний раз в половине третьего ночи. Мы разговаривали о дальнейшей стратегии защиты по уголовному делу», — сказал он.

Защитник поделился, что ни разу не видео Авагяна в подавленном состоянии, и описал подсудимого как очень жизнерадостного человека.

В разговоре с RT его адвокат Наталья Черникова заявила, что не верит в версию о самоубийстве экс-чиновника. По ее словам, он был «бойцом» и верующим человеком.

Вечером 23 сентября Авагян сбежал из здания Кронштадтского районного суда Петербурга, где рассматривалось избрание ему меры пресечения по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Он отпросился у конвоя под предлогом «покурить» и исчез.

Позже выяснилось, что мужчина скрывается в консульстве Армении. Там он заперся в туалете и долго не выходил. Когда сотрудники МЧС вскрыли дверь, то обнаружили Авагяна на полу без сознания. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Дело против Авагяна слушается по существу с апреля 2024 года в суде. Всего по нему проходят несколько десятков человек. 22 августа этого года обвиняемый заключил контракт с Минобороны, его отпустили из-под стражи, а дело было приостановлено. Однако на военную операцию Авагян так и не убыл. Перед его побегом суд как раз рассматривал иск о возобновлении уголовного дела.