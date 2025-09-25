 Перейти к основному контенту
В Иране заявили о получении секретных ядерных документов Израиля

В разведке Ирана заявили о получении секретных ядерных документов Израиля
Иранская разведка получила множество секретных документов Израиля, включая материалы в области ядерных и военных разработок, сообщил министр информации страны Сейед Исмаил Хатиб. Его слова передает fararu.

По его словам, в июне в распоряжении Тегерана оказались миллионы страниц данных о проектах в сфере вооружений, ядерных исследованиях, совместных программах с США и европейскими странами. Помимо этого, разведка установила имена, должности и контакты 189 израильских специалистов, связанных с оборонными предприятиями.

Хатиб утверждает, что Тегеран получил секретные данные путем проникновения на израильские ядерные объекты, а также от сотрудников ядерных объектов, военных учреждений и рядовых граждан.

Иран заявил, что ядерный материал лежит под завалами после ударов Израиля
Политика
Аббас Арагчи

По словам министра информации, иранская сторона уже использовала часть полученных данных в июньской войне с Израилем.

12-дневная ирано-израильская война началась 12 июня 2025 года, когда Израиль нанес удары по ядерным объектам в Иране. Тегеран ответил ракетными бомбардировками по израильским городам и запуском беспилотников.

22 июля в конфликт вмешались США, тогда американские военные нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. 24 июня активная фаза конфликта прекратилась — стороны заключили режим прекращения огня.

