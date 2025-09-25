Захарова: Россия ничего не просит у ИКАО

Захарова ответила на данные об обращении к ИКАО: Россия ничего не просит

Россия ничего не просит у Международной организации гражданской авиации (ИКАО), но требует, чтобы отдельные государства-члены соблюдали нормы международного права, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она ответила на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Москва попросила ИКАО ослабить санкции против авиаотрасли.

«Считаю необходимым внести ясность: никто ничего не просит. Российская Федерация требует от ИКАО заставить отдельные государства-члены прекратить нарушать нормы международного права, в том числе Устав ООН и Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция)», — сказала Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что западные страны применяют «дискриминационные меры» по отношению к России и ее авиапредприятиям, чем нарушают устав ООН и Чикагскую конвенцию.

Кроме того, она сообщила о внесенном на Ассамблее ИКАО документе, в котором российская сторона указала на необходимость предотвратить «использование политизированных дискриминационных ограничительных мер в сфере международной гражданской авиации».

«Чикагская конвенция» — это документ, который установил основные принципы работы международной авиации, в частности, правила полетов над территорией страны-участницы, принцип национальной принадлежности воздушного судна, облегчение международных полетов, международные стандарты и так далее. Конвенция была подписана в 1944 году.

Информацию об обращении Москвы к ИКАО распространило Reuters. Агентство сообщило, что Москва также хочет получить место в совете управляющих ИКАО из 36 членов, которое не получила в 2022 году.

В материале Reuters говорится, что из-за ограничений авиакомпании вынуждены искать запчасти более чем на 700 самолетов, в основном производства Airbus и Boeing, сложными путями. При этом детали критически важны для безопасности полетов, отметил источник агентства.

Россия называет санкции необоснованными, незаконными и требует их отмены.