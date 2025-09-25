 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Мэр Лондона обвинил Трампа в расизме и исламофобии

Мэр Лондона Хан в ответ на высказывания Трампа в ООН назвал его исламофобом
Садик Хан
Садик Хан (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп является «исламофобом», заявил мэр Лондона Садик Хан журналисту Sky News.

Так он прокомментировал выступление Трампа на Генассамблее ООН, в котором американский лидер назвал Хана «ужасным мэром» и заявил, что Лондон хочет перейти на законы шариата.

«Трамп показал, что он расист, сексист, женоненавистник и исламофоб», — сказал Хан.

Он заявил, что Лондон является мультикультурным, прогрессивным и успешным городом, а критика Трампа означает лишь то, что Хан занимает мысли американского президента.

Мэрия ответила на слова Трампа, что Лондон перейдет на законы шариата
Политика
Протестующие взбираются на статую у Вестминстерского моста в день антииммиграционного митинга, Лондон, Великобритания, 13 сентября 2025 года

Также в своем выступлении накануне Трамп заявил, что европейская миграционная политика приведет западную Европу к «смерти».

Мэр Лондона обвинил Трампа в расизме и исламофобии
Video

Мэрия Лондона также прокомментировала его заявление. Власти назвали его слова «возмутительными» и «фанатичными», а также отметили, что Лондон безопаснее многих крупных городов США.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дональд Трамп Лондон Великобритания Садик Хан мигранты шариат Ислам
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
