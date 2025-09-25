Мэр Лондона Хан в ответ на высказывания Трампа в ООН назвал его исламофобом

Мэр Лондона обвинил Трампа в расизме и исламофобии

Садик Хан (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп является «исламофобом», заявил мэр Лондона Садик Хан журналисту Sky News.

Так он прокомментировал выступление Трампа на Генассамблее ООН, в котором американский лидер назвал Хана «ужасным мэром» и заявил, что Лондон хочет перейти на законы шариата.

«Трамп показал, что он расист, сексист, женоненавистник и исламофоб», — сказал Хан.

Он заявил, что Лондон является мультикультурным, прогрессивным и успешным городом, а критика Трампа означает лишь то, что Хан занимает мысли американского президента.

Также в своем выступлении накануне Трамп заявил, что европейская миграционная политика приведет западную Европу к «смерти».

Мэрия Лондона также прокомментировала его заявление. Власти назвали его слова «возмутительными» и «фанатичными», а также отметили, что Лондон безопаснее многих крупных городов США.