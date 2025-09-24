Мэрия ответила на слова Трампа, что Лондон перейдет на законы шариата

Протестующие взбираются на статую у Вестминстерского моста в день антииммиграционного митинга, Лондон, Великобритания, 13 сентября 2025 года (Фото: Jaimi Joy / Reuters)

Мэрия Лондона назвала отвратительными высказывания Трампа в адрес своего главы, сообщает CBS News со ссылкой на электронное письмо лондонской мэрии.

Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, Трамп сделал заявление, что Лондон в настоящее время хочет перейти «на законы шариата». По его словам, мэр Лондона «ужасен». Он подчеркнул, что столица Британии «так изменилась».

«Мы не собираемся отвечать на его возмутительные и фанатичные комментарии», — заявил представитель мэра Лондона в электронном письме CBS News во вторник. «Лондон — величайший город в мире, он безопаснее крупных городов США, и мы рады приветствовать рекордное количество граждан США, переезжающих сюда», — отметил представитель мэра.

Ранее в Лондоне на марш против мигрантов вышли более 100 тысяч человек. Акция протеста была организована антиисламским активистом Томми Робинсоном. На шествии протестующие несли флаги Великобритании, Израиля, красно-белые флаги с крестом Святого Георгия и держали таблички с надписью Get them out («Вышвырните их [мигрантов] отсюда»). Один из демонстрантов нес крест в честь погибшего американского консервативного спикера Чарли Кирка.

Полиция также сообщала, что некоторые митингующие применяли силу против сотрудников, кидали бутылки и зажигали сигнальные ракеты.

Ранее глава МВД Британии Шабана Махмуд пригрозила протестующим в Лондоне преследованием. Об этом она написала на своей странице в X. «Осуждаю тех, кто напал на полицейских и причинил им телесные повреждения. Любой, кто принимает участие в преступной деятельности, ответит по всей строгости закона», — говорится в посте.