Политика⁠,
0

Мэрия ответила на слова Трампа, что Лондон перейдет на законы шариата

Протестующие взбираются на статую у Вестминстерского моста в день антииммиграционного митинга, Лондон, Великобритания, 13 сентября 2025 года
Протестующие взбираются на статую у Вестминстерского моста в день антииммиграционного митинга, Лондон, Великобритания, 13 сентября 2025 года (Фото: Jaimi Joy / Reuters)

Мэрия Лондона назвала отвратительными высказывания Трампа в адрес своего главы, сообщает CBS News со ссылкой на электронное письмо лондонской мэрии.

Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, Трамп сделал заявление, что Лондон в настоящее время хочет перейти «на законы шариата». По его словам, мэр Лондона «ужасен». Он подчеркнул, что столица Британии «так изменилась».

Трамп заявил, что Лондон хочет перейти «на законы шариата»
Политика
Дональд Трамп

«Мы не собираемся отвечать на его возмутительные и фанатичные комментарии», — заявил представитель мэра Лондона в электронном письме CBS News во вторник. «Лондон — величайший город в мире, он безопаснее крупных городов США, и мы рады приветствовать рекордное количество граждан США, переезжающих сюда», — отметил представитель мэра.

Ранее в Лондоне на марш против мигрантов вышли более 100 тысяч человек. Акция протеста была организована антиисламским активистом Томми Робинсоном. На шествии протестующие несли флаги Великобритании, Израиля, красно-белые флаги с крестом Святого Георгия и держали таблички с надписью Get them out («Вышвырните их [мигрантов] отсюда»). Один из демонстрантов нес крест в честь погибшего американского консервативного спикера Чарли Кирка.

Полиция также сообщала, что некоторые митингующие применяли силу против сотрудников, кидали бутылки и зажигали сигнальные ракеты.

Ранее глава МВД Британии Шабана Махмуд пригрозила протестующим в Лондоне преследованием. Об этом она написала на своей странице в X. «Осуждаю тех, кто напал на полицейских и причинил им телесные повреждения. Любой, кто принимает участие в преступной деятельности, ответит по всей строгости закона», — говорится в посте.

Авторы
Теги
Анастасия Совкова
Лондон Дональд Трамп
