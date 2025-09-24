 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Лавров после переговоров с Рубио показал журналистам «класс»

Сюжет
Переговоры России и США

Глава МИД России Сергей Лавров после окончания переговоров с госсекретарем США Марко Рубио показал журналистам большой палец, поднятый вверх. Соответствующее фото опубликовало агентство Ruptly.

Переговоры Лаврова и Рубио прошли на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН и длились около часа. По словам заместителя официального представителя Госдепартамента Томми Пиготта, американский госсекретарь призвал Москву сделать шаги к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине и повторил призыв президента США Дональда Трампа к прекращению конфликта.

Рубио не исключил отказа США от содействия в достижении мира на Украине
Политика
Марко Рубио

В МИД России сообщили, что Лавров «акцентировал» готовность придерживаться договоренностей, достигнутых лидерами двух стран на Аляске, и отметил неприемлемость «схем» Киева и ряда европейских столиц, «направленных на затягивание конфликта».

Стороны также обсудили двустороннюю повестку и подчеркнули важность продолжения курса на нормализацию отношений.

