Лавров после переговоров с Рубио показал журналистам «класс»

Глава МИД России Сергей Лавров после окончания переговоров с госсекретарем США Марко Рубио показал журналистам большой палец, поднятый вверх. Соответствующее фото опубликовало агентство Ruptly.

Переговоры Лаврова и Рубио прошли на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН и длились около часа. По словам заместителя официального представителя Госдепартамента Томми Пиготта, американский госсекретарь призвал Москву сделать шаги к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине и повторил призыв президента США Дональда Трампа к прекращению конфликта.

В МИД России сообщили, что Лавров «акцентировал» готовность придерживаться договоренностей, достигнутых лидерами двух стран на Аляске, и отметил неприемлемость «схем» Киева и ряда европейских столиц, «направленных на затягивание конфликта».

Стороны также обсудили двустороннюю повестку и подчеркнули важность продолжения курса на нормализацию отношений.