С октября военные пенсии в России выросли на 7,6%
С 1 октября пенсии военных пенсионеров и сотрудников некоторых государственных структур выросли на 7,6%. Это следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Размер пенсии военных пенсионеров напрямую зависит от размера денежного довольствия военнослужащих и рассчитывается исходя из него. Поэтому вместе с индексацией выплат военным на 7,6% растут и военные пенсии. Перерасчет будет автоматическим.
В октябре увеличенные пенсии получат военнослужащие по контракту и по призыву, сотрудники Росгвардии, МВД, таможни и других ведомств. Кроме того, индексация также коснулась граждан, получающих пенсию за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.
Изначально правительство планировало провести 1 октября индексацию на 4,5%. Однако в июле Минобороны предложило поднять оклады военным на 7,6%.
