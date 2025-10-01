 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пенсии в 2025 году⁠,
0

С октября военные пенсии в России выросли на 7,6%

Сюжет
Пенсии в 2025 году
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

С 1 октября пенсии военных пенсионеров и сотрудников некоторых государственных структур выросли на 7,6%. Это следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Размер пенсии военных пенсионеров напрямую зависит от размера денежного довольствия военнослужащих и рассчитывается исходя из него. Поэтому вместе с индексацией выплат военным на 7,6% растут и военные пенсии. Перерасчет будет автоматическим.

Путин назвал альтернативу ежеквартальной индексации пенсии
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В октябре увеличенные пенсии получат военнослужащие по контракту и по призыву, сотрудники Росгвардии, МВД, таможни и других ведомств. Кроме того, индексация также коснулась граждан, получающих пенсию за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Изначально правительство планировало провести 1 октября индексацию на 4,5%. Однако в июле Минобороны предложило поднять оклады военным на 7,6%.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Бычкова
пенсии военные пенсионеры индексация повышение
Материалы по теме
Путин назвал альтернативу ежеквартальной индексации пенсии
Общество
Части россиян запланировали повысить пенсию с 1 октября
Общество
В Госдуму внесут законопроект о выплатах надбавок к пенсии с 70 лет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
С октября военные пенсии в России выросли на 7,6% Финансы, 00:20
200-й гол Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Айнтрахт» в ЛЧ Спорт, 00:17
В России начался осенний призыв Политика, 00:01
Какие изменения в законодательстве ждут россиян в октябре Общество, 00:01
Что изменится в сфере финансов для россиян с 1 октября Инвестиции, 00:00
Павел Дуров рассказал о покушении на него в 2018 году Общество, 30 сен, 23:50
Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым Политика, 30 сен, 23:45
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
США раскрыли долю поставляемого из России топлива для ядерных реакторов Политика, 30 сен, 23:42
Умерла народная артистка России Римма Белякова Общество, 30 сен, 23:11
Turkish Airlines запланировала регулярные рейсы в Ереван Политика, 30 сен, 22:53
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 30 сен, 22:38
Орбан обещал сбивать российские дроны над Венгрией в случае их вторжения Политика, 30 сен, 22:35
США и Франция проведут военную миссию для противодействия Китаю в космосе Политика, 30 сен, 22:12
Бастрыкину доложат о ходе дела об убийстве сотрудницы банка в Москве Общество, 30 сен, 21:58