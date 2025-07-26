При обрушении дома в Саратове погибли начальник ж/д станции и его семья

Фото: Ирина Плугина / РБК

Начальник железнодорожной станции разъезд Липовский в Саратовской области Георгий Ерофеев и его семья погибли при обрушении дома на улице Блинова в Саратове, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

«Среди погибших <...> наш работник с семьей. Ерофеев Георгий Геннадьевич, начальник станции разъезд Липовский Приволжской дирекции управления движением, 33 года», — говорится в сообщении.

Пресс-служба филиала РЖД добавила, что компания окажет родственникам погибшего материальную помощь.

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Обрушение дома на улице Блинова в Саратове произошло накануне из-за взрыва. Предварительно, причиной стала утечка газа, сообщил глава региона Роман Бусаргин. Как сообщило ранее МЧС, пострадали 16 человек, еще семь погибли.

В связи с обрушением дома на территории Саратовской области 26 июля объявят траурным днем. Власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн руб.