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При обрушении дома в Саратове погибли начальник ж/д станции и его семья

Фото: Ирина Плугина / РБК
Фото: Ирина Плугина / РБК

Начальник железнодорожной станции разъезд Липовский в Саратовской области Георгий Ерофеев и его семья погибли при обрушении дома на улице Блинова в Саратове, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

«Среди погибших <...> наш работник с семьей. Ерофеев Георгий Геннадьевич, начальник станции разъезд Липовский Приволжской дирекции управления движением, 33 года», — говорится в сообщении.

Пресс-служба филиала РЖД добавила, что компания окажет родственникам погибшего материальную помощь.

При обрушении дома в Саратове погибли начальник ж/д станции и его семья
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Число погибших при обрушении дома в Саратове выросло до семи
Общество
Фото:Ирина Плугина / РБК

Обрушение дома на улице Блинова в Саратове произошло накануне из-за взрыва. Предварительно, причиной стала утечка газа, сообщил глава региона Роман Бусаргин. Как сообщило ранее МЧС, пострадали 16 человек, еще семь погибли.

В связи с обрушением дома на территории Саратовской области 26 июля объявят траурным днем. Власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн руб.

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Полина Харчевникова
Саратов погибшие обрушение дома РЖД
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