При обрушении дома в Саратове погибли начальник ж/д станции и его семья
Начальник железнодорожной станции разъезд Липовский в Саратовской области Георгий Ерофеев и его семья погибли при обрушении дома на улице Блинова в Саратове, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.
«Среди погибших <...> наш работник с семьей. Ерофеев Георгий Геннадьевич, начальник станции разъезд Липовский Приволжской дирекции управления движением, 33 года», — говорится в сообщении.
Пресс-служба филиала РЖД добавила, что компания окажет родственникам погибшего материальную помощь.
Обрушение дома на улице Блинова в Саратове произошло накануне из-за взрыва. Предварительно, причиной стала утечка газа, сообщил глава региона Роман Бусаргин. Как сообщило ранее МЧС, пострадали 16 человек, еще семь погибли.
В связи с обрушением дома на территории Саратовской области 26 июля объявят траурным днем. Власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн руб.
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