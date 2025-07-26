Над Осетией уничтожили четыре беспилотника на фоне плана «Ковер»
В районе села Первомайское в Северной Осетии уничтожили четыре украинских беспилотника, никто не пострадал, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
«По подтвержденной информации в районе села Первомайское сегодня сбиты четыре вражеских БПЛА. Жертв и разрушений нет», — написал он в своем телеграм-канале.
Глава также уточнил, что с 13:39 мск в республике отменили режим беспилотной опасности.
Угрозу атаки беспилотников в регионе объявили в 4:38 мск. В настоящий момент в регионе действует план «Ковер». Сначала он действовал три часа — с 4:48 до 7:48 мск. Затем его ввели снова, в 10:10 мск.
На фоне этого аэропорты периодически объявляют о введении ограничений. Воздушная гавань Владикавказа приостанавливала полеты два раза за сутки, на момент публикации материала аэропорт открыт.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ