Над Осетией уничтожили четыре беспилотника на фоне плана «Ковер»

Фото: Минобороны России

В районе села Первомайское в Северной Осетии уничтожили четыре украинских беспилотника, никто не пострадал, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«По подтвержденной информации в районе села Первомайское сегодня сбиты четыре вражеских БПЛА. Жертв и разрушений нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава также уточнил, что с 13:39 мск в республике отменили режим беспилотной опасности.

Угрозу атаки беспилотников в регионе объявили в 4:38 мск. В настоящий момент в регионе действует план «Ковер». Сначала он действовал три часа — с 4:48 до 7:48 мск. Затем его ввели снова, в 10:10 мск.

На фоне этого аэропорты периодически объявляют о введении ограничений. Воздушная гавань Владикавказа приостанавливала полеты два раза за сутки, на момент публикации материала аэропорт открыт.