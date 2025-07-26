По одному дрону уничтожили за час над Ингушетией и Курской областью
За час над Ингушетией и Курской областью сбили по одному беспилотнику, сообщает Минобороны. По данным военного ведомства, дроны уничтожили в период с 10:00 до 11:00 мск.
«Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Республики Ингушетия и Курской области», — говорится в сообщении.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины.
Так, в ночь на 26 июля силы ПВО сбили 54 беспилотника. Больше всего уничтожили в Брянской области — 24. Помимо этого, дроны пытались атаковать Ростовскую, Орловскую, Тульскую и Белгородскую области, а также Крым. Беспилотники сбили еще над акваториями Азовского и Черного морей.
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