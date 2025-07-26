В пожаре под Екатеринбургом погибла женщина и трое детей
Женщина и трое детей сгорели в дачном доме под Екатеринбургом, сообщает прокуратура Свердловской области в телеграм-канале. По данным руководителя пресс-службы регионального МВД Валерия Горелых, семья купила дом за неделю до пожара, 19 июля, передает «РИА Новости».
Пожар произошел в СНТ «Рассвет-1» в селе Горный Щит. Сообщение о возгорании поступило около 3:39 по местному времени (5:39 мск).
«При тушении огня сотрудниками МЧС обнаружены тела четырех человек: женщины и троих детей: юноши 17 лет и двоих детей в возрасте 3 месяцев и 6 лет», — говорится в сообщении.
В доме находились еще четыре человека — один ребенок шести лет был госпитализирован с ожогами 60% поверхности тела, еще одна женщина попала в больницу с различными травмами, двоих детей отправили на амбулаторное лечение.
Предварительно, дочь хозяина дома приехала в товарищество с шестилетним и трехмесячным детьми и пригласила с собой подругу с детьми шести и 16 лет. С ними также поехал друг девушки-подростка — 17-летний юноша. Кто четвертый пострадавший ребенок, прокуратура не уточняет.
«Среди причин пожара рассматриваются разные версии возникновения огня, в том числе неисправность электропроводки в помещении на 1-м этаже», — говорится в сообщении прокуратуры. Точную причину специалисты установят позднее.
Как предполагает Горелых, возможной причиной пожара могла стать неисправная электропроводка, которую тщательно не проверили при покупке дома. Среди выживших — хозяйка дома, шестилетний сын ее подруги и 16-летняя девушка.
Представители выяснили, что погибшие отравились угарным газом. Руководитель пресс-службы МВД уточнила, что компания не употребляла алкоголь, они помылись в бане и легли спать. В доме всего два этажа, он полностью сделан из дерева, баня располагалась на первом этаже.
Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Максимальное наказание — лишение свободы до четырех лет. По данным ведомства, пострадали четыре человека.
«По предварительным данным, причиной пожара является короткое замыкание электропроводки», — говорится в сообщении.
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