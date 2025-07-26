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В пожаре под Екатеринбургом погибла женщина и трое детей

Семья купила дом под Екатеринбургом и сгорела в нем через неделю
Фото: СУ СК России по Свердловской области
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Женщина и трое детей сгорели в дачном доме под Екатеринбургом, сообщает прокуратура Свердловской области в телеграм-канале. По данным руководителя пресс-службы регионального МВД Валерия Горелых, семья купила дом за неделю до пожара, 19 июля, передает «РИА Новости».

Пожар произошел в СНТ «Рассвет-1» в селе Горный Щит. Сообщение о возгорании поступило около 3:39 по местному времени (5:39 мск).

«При тушении огня сотрудниками МЧС обнаружены тела четырех человек: женщины и троих детей: юноши 17 лет и двоих детей в возрасте 3 месяцев и 6 лет», — говорится в сообщении.

В доме находились еще четыре человека — один ребенок шести лет был госпитализирован с ожогами 60% поверхности тела, еще одна женщина попала в больницу с различными травмами, двоих детей отправили на амбулаторное лечение.

Предварительно, дочь хозяина дома приехала в товарищество с шестилетним и трехмесячным детьми и пригласила с собой подругу с детьми шести и 16 лет. С ними также поехал друг девушки-подростка — 17-летний юноша. Кто четвертый пострадавший ребенок, прокуратура не уточняет.

«Среди причин пожара рассматриваются разные версии возникновения огня, в том числе неисправность электропроводки в помещении на 1-м этаже», — говорится в сообщении прокуратуры. Точную причину специалисты установят позднее.

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Как предполагает Горелых, возможной причиной пожара могла стать неисправная электропроводка, которую тщательно не проверили при покупке дома. Среди выживших — хозяйка дома, шестилетний сын ее подруги и 16-летняя девушка.

Представители выяснили, что погибшие отравились угарным газом. Руководитель пресс-службы МВД уточнила, что компания не употребляла алкоголь, они помылись в бане и легли спать. В доме всего два этажа, он полностью сделан из дерева, баня располагалась на первом этаже.

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Максимальное наказание — лишение свободы до четырех лет. По данным ведомства, пострадали четыре человека.

«По предварительным данным, причиной пожара является короткое замыкание электропроводки», — говорится в сообщении.

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Полина Харчевникова
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