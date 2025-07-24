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Общество ,  
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При пожаре в универмаге в Ростовской области погибли пожарный и женщина

Фото: МЧС Ростовской области
Фото: МЧС Ростовской области
Фото: МЧС Ростовской области
Фото: МЧС Ростовской области
Фото: МЧС Ростовской области
Фото: МЧС Ростовской области
Фото: МЧС Ростовской области
Фото: МЧС Ростовской области
Фото: МЧС Ростовской области
Фото: МЧС Ростовской области
Фото: МЧС Ростовской области
Фото: МЧС Ростовской области

Сотрудники МЧС при тушении пожара в Ростовской области нашли тело еще одной погибшей, сообщило ГУ МЧС России по региону в телеграм-канале.

Продолжаются поиски еще одной сотрудницы торгового центра в Новошахтинске, где произошел пожар.

При пожаре в универмаге в Ростовской области погибли пожарный и женщина
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Ранее глава города Сергей Бондаренко сообщил, что при тушении пожара погиб сотрудник пожарной части № 19. Также пострадал заместитель начальника 3-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по региону. Его доставили в хирургическое отделение ГБУ РО «Центральной городской больницы» с ожогами ног.

ЧП произошло на улице Ленина. Пламя охватило 1300 квадратных метров здания. На момент пожара посетителей внутри не было, уточнило ведомство. На месте работают 84 специалиста и 29 единиц техники, открытое горение ликвидировано.

Прокуратура Ростовской области организует проверку по факту пожара.

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Теги
Полина Минаева
происшествия пожар Ростовская область МЧС
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