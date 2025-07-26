Армия России нанесла удар по заводам ВПК Украины
Российские военные в ночь на 26 июля нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые производили комплектующие для ракет, боеприпасы и взрывчатку, сообщает Минобороны.
Для удара военные использовали высокоточное оружие большой дальности и ударные БПЛА. По данным военного ведомства, цель удара была достигнута, а все объекты были поражены.
Накануне Минобороны отчиталось о десяти групповых ударах по ВПК Украины за неделю, с 19 по 25 июля. Российские военные применили высокоточное оружие воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.
Удары нанесли по украинским предприятиям ВПК, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения дронов, складам горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также территориальным центрам Вооруженных сил Украины (аналог военкомата).
Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских военных, националистов и иностранных наемников.
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