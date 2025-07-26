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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Накануне теракта в «Крокусе» исполнители купили телефоны и кухонные ножи

ТАСС: накануне теракта в «Крокусе» исполнители купили телефоны и кухонные ножи
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Далержон Мирзоев
Далержон Мирзоев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Четыре исполнителя теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» накануне преступления купили новые мобильные телефоны и кухонные ножи, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Речь идет о фигурантах Фаридуни Шамсидине, Мирзоеве Далержоне, Мухаммадсобире Файзове и Саидакрами Рачабализоде.

«Так, 21.03.2024 <...> [они] уничтожили находящиеся в их распоряжении мобильные телефоны. При этом неустановленное лицо «Сайфулло» поручил им приобрести новые мобильные телефоны, а также ножи с целью их использования в качестве оружия при совершения террористического акта», — говорится в документах.

Четыре ножа и четыре телефона 21 марта купил Фаридуни в магазине «О'кей» в Красногорске. Помимо этого, незадолго до нападения фигуранты скачали в интернете обучающие видеоролики и изготовили из ткани разгрузочные жилеты для хранения боеприпасов.

Оружие для теракта в «Крокусе» привезли из Дагестана
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Ранее стало известно, что оружие для теракта исполнители получили из Дагестана. Умеджон Солиев поручил Зубайдулло Исмоилову и Шахромджону Гадоеву сделать в машине тайник и спрятать там огнестрельное оружие. Затем Гадоев привез его в лес в Московском регионе, где передал Фаридуни три автомата Калашникова, пистолет Макарова и не менее 1,4 тыс. патронов. Фаридуни хранил оружие на съемной квартире.

Теракт произошел 22 марта 2024 года, когда четверо вооруженных нападавших открыли стрельбу по зрителям концерта группы «Пикник» и подожгли здание. В результате трагедии погибли более 140 человек, свыше 500 получили ранения. По делу о нападении в концертном зале проходят 19 фигурантов.

Рассмотрение уголовного дела по существу начнется утром 4 августа во 2-м Западном окружном военном суде. Предварительные слушания по делу уже начались. Уголовное дело насчитывает 500 томов.

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Полина Харчевникова
«Крокус Сити Холл» теракт мобильные телефоны ножи
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