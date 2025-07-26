Алаудинов допросил устроившего драку в луганском бассейне чеченца

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Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов допросил военнослужащего, чеченца Алихана Берсаева, устроившего драку у бассейна в Луганске. Видео беседы он опубликовал в своем телеграм-канале.

Берсаев подтвердил, что не имеет никакого отношения к спецназу «Ахмат». В Луганске он находился в связи с уголовным делом в отношении его командования из-за вымогательства и превышения должностных полномочий. Берсаев проходил свидетелем.

«Тем людям, которых я задел, хочу принести извинения. Вот этому старику, которому я нагрубил, потому что это было высказано все на эмоциях. Я приношу извинения за эти слова. <...> это не по-чеченски, это не по-мусульмански», — сказал мужчина.

В то же время Берсаев утверждает, что не провоцировал конфликт, первым, по его словам, завязал драку бывший участник военной операции боец ММА и блогер Максим Дивнич.

Ранее Дивнич в своем телеграм-канале опубликовал видеозапись драки у бассейна в Луганске, участниками которой были он и Берсаев. По словам Дивнича, мужчина вел себя неадекватно и приставал к девушкам. После спора чеченца с мужем одной из девушек к ним подошел Дивнич и завязалась драка.

Алаудинов осудил поступок чеченца, однако заявил, что Дивнич сделал из конфликта шоу, и обвинил и его в разжигании ненависти в отношении чеченцев. Позднее Алаудинов заявил об отправке Берсаева на передовую.