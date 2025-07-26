Вступил в силу новый порядок действий при приближении машины с мигалками

Фото: Андрей Любимов / РБК

С 26 июля в России вступило в силу постановление, которое утверждает порядок действий при приближении машин со спецсигналами, сообщает «Парламентская газета».

Теперь помимо формулировки «уступить дорогу» в документе указаны четкие правила, которыми должен руководствоваться водитель при появлении автомобилей с проблесковыми маячками в зависимости от их цвета.

Так, если у транспортного средства синие мигалки, то надо уступить дорогу или освободить полосу или ряд. Если мигалки синие с красными — пропустить нужно и едущие следом сопровождаемые автомобили. При этом водитель должен перестроиться в соседнюю полосу или ряд.

Кроме этого, в постановлении утверждено новое определение — «детская удерживающая система (устройства)» (ДУУ). Согласно документу, теперь лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами. А перевозка детей в автомобилях разрешена только в автокреслах и бустерах.

В случае нарушения обычному водителю может грозить штраф до 3 тыс. руб., а если ДУУ не будет у таксиста, то ответственность может быть даже уголовной.