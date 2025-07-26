С 26 июля в России ужесточили правила перевозки детей в автомобиле
С субботы, 26 июля, начал действовать запрет на перевозку ребенка без специальной «детской удерживающей системы (устройства)» (ДУУ), а ее замена на адаптеры или бустеры может повлечь уголовную ответственность. Об этом и других изменениях в ПДД сообщает «Парламентская газета».
Такие поправки появились после вступления в силу постановления правительства. ДУУ — это новое определение, помимо него в документе также указаны четкий набор правил и технический регламент, которому такие системы должны соответствовать.
В случае нарушения обычному водителю может грозить штраф до 3 тыс. руб., а если ДУУ не будет у таксиста, то ответственность может быть даже уголовной.
Кроме этого, постановление утверждает порядок действий при приближении машин со специальными сигналами. Теперь помимо формулировки «уступить дорогу» в документе указано, что:
- при приближении машины с синими мигалками надо уступить ей дорогу или освободить полосу или ряд;
- если мигалки синие с красными, то пропустить надо и едущие следом сопровождаемые автомобили.
При этом водитель должен перестроиться в соседнюю полосу или ряд.
Постановление об ужесточении правил перевозки детей в автомобиле 19 июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, теперь лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами. А перевозка детей в автомобилях разрешена только в автокреслах и бустерах.
На этапе проекта в Минтрансе отметили, что адаптеры ремней безопасности и бескаркасные кресла зачастую бесполезны и могут усугубить последствия для ребенка в случае аварии.
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