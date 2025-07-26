С 26 июля в России запретили адаптеры ремней безопасности для перевозки детей

С 26 июля в России ужесточили правила перевозки детей в автомобиле

С субботы, 26 июля, начал действовать запрет на перевозку ребенка без специальной «детской удерживающей системы (устройства)» (ДУУ), а ее замена на адаптеры или бустеры может повлечь уголовную ответственность. Об этом и других изменениях в ПДД сообщает «Парламентская газета».

Такие поправки появились после вступления в силу постановления правительства. ДУУ — это новое определение, помимо него в документе также указаны четкий набор правил и технический регламент, которому такие системы должны соответствовать.

В случае нарушения обычному водителю может грозить штраф до 3 тыс. руб., а если ДУУ не будет у таксиста, то ответственность может быть даже уголовной.

Кроме этого, постановление утверждает порядок действий при приближении машин со специальными сигналами. Теперь помимо формулировки «уступить дорогу» в документе указано, что:

при приближении машины с синими мигалками надо уступить ей дорогу или освободить полосу или ряд;

если мигалки синие с красными, то пропустить надо и едущие следом сопровождаемые автомобили.

При этом водитель должен перестроиться в соседнюю полосу или ряд.

Постановление об ужесточении правил перевозки детей в автомобиле 19 июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, теперь лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами. А перевозка детей в автомобилях разрешена только в автокреслах и бустерах.

На этапе проекта в Минтрансе отметили, что адаптеры ремней безопасности и бескаркасные кресла зачастую бесполезны и могут усугубить последствия для ребенка в случае аварии.