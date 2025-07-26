«Мостурфлот» назвал «уткой» сообщения об инфекции на теплоходе «Красин»

Теплоход «Леонид Красин» на реке Волга (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Сообщения об инфекции на теплоходе «Леонид Красин» компании «Мостурфлот» не нашли подтверждения у проверяющих ведомств, сообщил РБК представитель компании.

Теплоход отправился в очередной рейс в субботу, 26 июля, согласно расписанию.

«Согласно заключению Роспотребнадзора, взятые анализы у 96 членов экипажа, показали, что признаков кишечной инфекции не обнаружено. Таким образом, новости в тг-каналах и СМИ оказались «уткой», — заверил представитель.

Как он добавил, ложные обвинения привели к проверкам со стороны регуляторов на всем маршруте следования теплохода (в Ярославле, Костроме, Мышкине и Москве), что доставило туристам дискомфорт.

По его данным, «Мостурфлот» намерен подать в суд «на недобросовестные издания».

Ранее, 22 июля, телеграм-каналы, в том числе Shot, написали, что более 30 пассажиров судна пожаловались на недомогание и симптомы отравления. Они высказывали предположение, что речь может идти о норовирусной инфекции.

В «Мостурфлоте» ТАСС сообщили, что отравления пассажиров на теплоходе «Леонид Красин» не было. Однако после проверки Северо-Западной транспортной прокуратуры, у пассажиров теплохода «Леонид Красин», находящегося в Ярославле, выявили «случаи ухудшения здоровья».

При этом в Минздраве Ярославской области ТАСС сообщили, что после осмотра пассажиров и сотрудников теплохода не выявили признаков заражения кишечной инфекцией.