«Мостурфлот» назвал «уткой» сообщения об инфекции на теплоходе «Красин»
Сообщения об инфекции на теплоходе «Леонид Красин» компании «Мостурфлот» не нашли подтверждения у проверяющих ведомств, сообщил РБК представитель компании.
Теплоход отправился в очередной рейс в субботу, 26 июля, согласно расписанию.
«Согласно заключению Роспотребнадзора, взятые анализы у 96 членов экипажа, показали, что признаков кишечной инфекции не обнаружено. Таким образом, новости в тг-каналах и СМИ оказались «уткой», — заверил представитель.
Как он добавил, ложные обвинения привели к проверкам со стороны регуляторов на всем маршруте следования теплохода (в Ярославле, Костроме, Мышкине и Москве), что доставило туристам дискомфорт.
По его данным, «Мостурфлот» намерен подать в суд «на недобросовестные издания».
Ранее, 22 июля, телеграм-каналы, в том числе Shot, написали, что более 30 пассажиров судна пожаловались на недомогание и симптомы отравления. Они высказывали предположение, что речь может идти о норовирусной инфекции.
В «Мостурфлоте» ТАСС сообщили, что отравления пассажиров на теплоходе «Леонид Красин» не было. Однако после проверки Северо-Западной транспортной прокуратуры, у пассажиров теплохода «Леонид Красин», находящегося в Ярославле, выявили «случаи ухудшения здоровья».
При этом в Минздраве Ярославской области ТАСС сообщили, что после осмотра пассажиров и сотрудников теплохода не выявили признаков заражения кишечной инфекцией.
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