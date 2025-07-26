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Общество ,  
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В Роскачестве назвали главную опасность летнего салата для здоровья

В Роскачестве рассказали, как летний салат может стать причиной отравления

Популярный летний салат из помидоров и огурцов с заправкой в виде майонеза может представлять угрозу для здоровья при нарушении хранения или приготовления, сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Главной опасностью блюда является его соус, поскольку в жаркую погоду майонез является идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов, уточнила специалист.

«Уже через 30-40 минут нахождения при температуре выше плюс 25 градусов в заправленном салате начинают активно размножаться стафилококки, сальмонеллы и кишечная палочка, которые могут вызвать тяжелые пищевые отравления», — рассказала Спеценко в разговоре с «Лентой.ру».

Больше остальных риску подвергаются посетители летний кафе и покупатели готовых салатов в магазинах, где, по словам Спеценко, не всегда соблюдают условия хранения продуктов.

Для того, чтобы избежать неблагоприятных последствий для своего здоровья, эксперт советует готовить салат сразу перед употреблением и хранить его не более двух часов при комнатной температуре, а также обязательно мыть овощи с содой.

Кроме этого, вместо майонеза можно использовать менее благоприятные для размножения бактерий заправки — растительное масло или йогуртовую заправку. В случае, если салат необходимо хранить в течение нескольких часов, то его в обязательном порядке стоит убрать в холодильник, отметила специалист. А при появлении в салате первых признаках порчи — появлении кислого запаха, изменении консистенции или вкуса — стоит отказаться от его употребления.

В Якутии произошла вспышка сальмонеллеза
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В июне 2024 года в нескольких регионах России произошла вспышка ботулизма после употребления салатов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в июле того же года, что пострадали 417 человек в 11 регионах, двое умерли.

Пострадавшие ели салат «Лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта», сообщал тогда Роспотребнадзор.

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Теги
Полина Харчевникова
Роскачество салаты отравление лето
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