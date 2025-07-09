В Якутии произошла вспышка сальмонеллеза

Участники во время празднования национального праздника Ысыах Олонхо (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

В Якутске произошла вспышка сальмонеллеза после празднования национального летнего праздника Ысыах Олонхо. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В Якутске и нескольких районах республики более 50 человек обратились к врачам с жалобами на ухудшение самочувствия. По их мнению, причиной недомогания могло стать употребление блюд из мяса птицы.

Специалисты ведомства проводят розыск и изъятие продуктов ненадлежащего качества. Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора осуществляют лабораторные анализы и организуют противоэпидемические меры.

Ысыах Олонхо — главный летний праздник якутов, он посвящен возрождению природы и началу нового жизненного цикла. В этот день принято устраивать пиры и танцы, почитать богов и молиться им. Для гостей устраивают конные скачки, соревнования по вольной борьбе и стрельбе из лука.

Ранее, 8 июля, 110 человек обратились за помощью к врачам с симптомами кишечной палочки в Магарамкентском районе Дагестана. Отправление произошло вследствие употребления неочищенной воды, сообщает Роспотребнадзор.