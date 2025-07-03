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Политика ,  
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В Госдуме предложили вернуть скидку в 50% на штрафы за нарушение ПДД

В Государственную думу внесли законопроект о возврате 50-процентной скидки на оплату штрафов за нарушения правил дорожного движения, сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Если инициатива будет принята, то водители смогут платить только половину от суммы штрафа при условии, что внесут деньги в течение 20 дней после того, как было вынесено постановление об административном наказании.

Возможность получить 50-процентную скидку действовала до 1 января этого года. Тогда ее снизили до 25%, также власти повысили размеры штрафов за нарушения ПДД.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

До 1 января штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч, например, можно было оплатить в размере 250 руб. вместо 500 руб. С 1 января сами штрафы были подняты на 25%, а сумма скидки — урезана на те же 25%. При этом срок возможной оплаты штрафа со скидкой стал больше на десять дней: 30 вместо 20.

Нилов сообщил еще в мае, что собирается внести в Госдуму подобный законопроект. Тогда он рассказал, что инициатива предложит вернуть скидку 50% на оплату штрафа в течение 20 дней и оставить действующие 25% при оплате в период с 21 до 30 дней.

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Софья Полковникова
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