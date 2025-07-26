Губернатор заявил о «прилетах» на промышленных объектах Ставрополя

В Ставрополе после атаки беспилотников есть «прилеты» на территории промышленных объектов, был небольшой пожар, его ликвидировали, заявил губернатор края Владимир Владимиров. Экстренные службы работают, последствия устраняются, пострадавших и погибших нет.

«Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены. <...> Судя по всему, была попытка с помощью БПЛА нарушить энергоснабжение Ставрополя, она отражена. Подача коммунальных ресурсов в штатном режиме. Для того, чтобы защититься от атаки, временно был ограничен мобильный интернет», — написал глава региона в телеграм-канале.

За прошедшую ночь над Россией сбили 54 дрона. В Ростовской области, где всего уничтожили шесть беспилотников, в Зимовниковском районе возле дороги сгорел автомобиль, два человека погибли.

О попытке дрона атаковать промышленное предприятие заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. По его словам, пострадавших и разрушений нет.