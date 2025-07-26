Аэропорт Калуга ввел временные ограничения
Аэропорт Калуга (Грабцево) временно приостановил свою работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале в 7:52 мск.
Ограничения в работе российских аэропортов вводят на фоне угроз атаки беспилотников. За сутки 26 июля такие меры ввели также в воздушных гаванях Владикавказа и Грозного (5:04 мск).
На момент создания материала свою работу возобновил только первый аэропорт, ограничения там действовали до 7:43 мск.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ