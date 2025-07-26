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Политика ,  
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Аэропорт Калуга ввел временные ограничения

Аэропорт Калуга (Грабцево) временно приостановил свою работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале в 7:52 мск.

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Ограничения в работе российских аэропортов вводят на фоне угроз атаки беспилотников. За сутки 26 июля такие меры ввели также в воздушных гаванях Владикавказа и Грозного (5:04 мск).

На момент создания материала свою работу возобновил только первый аэропорт, ограничения там действовали до 7:43 мск.

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Теги
Полина Харчевникова
Росавиация Калуга ограничения аэропорты
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