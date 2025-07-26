Обломки сбитого дрона упали на многоквартирный дом в Брянске
На здание многоквартирного дома в городе Брянске упали обломки сбитого украинского беспилотника, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«При отражении одной из воздушных атак обломки сбитого беспилотника упали на нежилое здание и многоквартирный жилой дом в Советском районе города Брянска», — написал он в своем телеграм-канале.
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